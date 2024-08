CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü

Bu hafta CarrefourSA, kırmızı et ürünlerinde yaptığı büyük indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle dana kıyma ve dana kuşbaşı gibi temel et ürünlerinde yarı yarıya fiyat indirimine giden CarrefourSA, vatandaşlara ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Peki, CarrefourSA’da güncel kırmızı et fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

CarrefourSA’da Kırmızı Ette Dev İndirim

CarrefourSA, kaliteli ürünlerini ekonomik fiyatlarla sunmaya devam ederken, bu hafta kırmızı et ürünlerinde yaptığı indirimlerle adeta bir kampanya rüzgarı estirdi. CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak sunulan bu indirimler, et tüketiminde kaliteyi uygun fiyatla buluşturmayı amaçlıyor. Özellikle dana kıyma, kuşbaşı ve diğer et ürünlerinde yapılan indirimler, evde sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmek isteyen tüketiciler için büyük bir fırsat sunuyor.

Öne çıkan indirimli ürünlerden biri olan Ettat Dana Kıyma (1000 g), %32 indirimle 529,90 TL’den 359,90 TL’ye düşerek, et tüketiminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aynı şekilde, Dana Kıyma (%14-%20 Yağ) ürününde de %26 indirimle fiyatlar 529,90 TL’den 389,90 TL’ye kadar düşmüş durumda. CarrefourSA Kart ile alışveriş yapanlar, bu indirimlerden faydalanarak sevdikleriyle daha uygun fiyata sağlıklı ve lezzetli yemekler yapabilecekler.

CarrefourSA Kırmızı Et Ürünlerinde Fiyatlar Düştü

CarrefourSA’nın kırmızı et ürünlerinde sunduğu fiyat avantajları, özellikle kalabalık aileler ve et tüketimini sık yapanlar için oldukça cazip. Dana kuşbaşı, et yemeklerinin vazgeçilmezi olarak bilinirken, CarrefourSA Kart ile %32 indirimle 617,90 TL’den 419,90 TL’ye inen fiyatıyla büyük ilgi görüyor. Bu fiyatlar, kırmızı et sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ayrıca, daha spesifik et ürünleri arayanlar için Dana Döş Sarma da %30 indirimle 584,90 TL’den 409,90 TL’ye düşmüş durumda. Kasap Köfte ise %21 indirimle 540,90 TL’den 424,90 TL’ye inerek, hızlı ve pratik yemek hazırlamak isteyenler için ideal bir seçenek haline geliyor. Kırmızı et fiyatlarının hızla yükseldiği bu dönemde, CarrefourSA’nın sunduğu bu indirimler, ev ekonomisini korumak isteyen aileler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Diğer İndirimli Ürünler: Lezzetli ve Uygun Fiyatlı Alışveriş

CarrefourSA, kırmızı et ürünlerinde yaptığı bu büyük indirimlerin yanı sıra, diğer et ürünlerinde de cazip fırsatlar sunuyor. Dana But Biftek, biftek severler için ideal bir seçenek olup, %20 indirimle 661,90 TL’den 529,90 TL’ye düşmüş durumda. Bu indirimler, tüketicilere kaliteli et ürünlerini daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı veriyor.

Aynı şekilde, Dana Sote ve Dana Tas Kebabı gibi yemeklerin ana malzemesi olan ürünlerde de %25 oranında indirim uygulanıyor. Bu iki ürün de 706,90 TL yerine 529,90 TL’ye satılarak, yemek hazırlıklarını daha ekonomik hale getiriyor. Özellikle yemek yapmayı sevenler ve farklı tarifler denemek isteyenler için CarrefourSA’nın sunduğu bu indirimler, mutfak alışverişlerini çok daha keyifli hale getiriyor.

CarrefourSA Kart İle Daha Fazla Tasarruf

CarrefourSA Kart sahipleri, kırmızı et ürünlerinde yapılan bu indirimlerden faydalanarak alışverişlerini daha ekonomik hale getirebiliyorlar. CarrefourSA Kart ile yapılan alışverişlerde sunulan indirimler, özellikle düzenli et tüketen aileler için büyük bir tasarruf imkanı sağlıyor. CarrefourSA’nın düzenli olarak güncellediği indirim kampanyaları, müşterilerine en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Bu kart ile alışveriş yapanlar, sadece kırmızı et ürünlerinde değil, birçok farklı kategoride de özel indirimlerden yararlanabiliyorlar.

CarrefourSA Kart ile alışveriş yapmak, sadece fiyat avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri sadakat programı çerçevesinde çeşitli puanlar kazanarak gelecekteki alışverişlerde ekstra indirimler elde etme imkanı sunuyor. Böylece, CarrefourSA’da alışveriş yapmak, hem kaliteli hem de ekonomik olmanın ötesinde, uzun vadeli bir tasarruf stratejisi haline geliyor.

Kampanya Süresi ve Detaylar

CarrefourSA’nın sunduğu bu büyük indirimler, sınırlı bir süre için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle, vatandaşların bu indirimlerden faydalanmak için acele etmeleri gerekiyor. CarrefourSA, indirim kampanyalarını düzenli olarak güncelleyerek, tüketicilere her zaman en uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor.

CarrefourSA mağazalarında ve online alışveriş sitesinde yer alan güncel indirimli ürünler listesine göz atarak, bütçenize en uygun alışverişi yapabilirsiniz. CarrefourSA’nın sunduğu bu avantajlı fırsatlar, kaliteli ve lezzetli ürünleri ekonomik fiyatlarla satın almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

CarrefourSA, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma misyonuyla hareket ederken, bu hafta kırmızı et ürünlerinde yaptığı büyük indirimlerle dikkat çekiyor. Özellikle dana kıyma, dana kuşbaşı ve diğer et ürünlerinde yapılan %30’u aşan indirimler, CarrefourSA’yı ekonomik alışverişin adresi haline getiriyor.