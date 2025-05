Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi

Türkiye’nin deprem haritasında kritik bir noktada yer alan Elazığ, uzmanlardan gelen yeni açıklamalarla bir kez daha diken üstünde. Prof. Dr. Murat Utkucu’nun 8 büyüklüğünü aşabilecek deprem senaryolarına dair yaptığı uyarılar, bölge halkında ciddi tedirginlik yarattı.

2020'den Bu Yana Süregelen Deprem Alarmı

24 Ocak 2020'de Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye adeta sarsıntılarla dolu bir döneme girdi. İzmir, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul gibi şehirlerde yaşanan yıkıcı depremler, Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

Her biri 6 ve 7 üzeri büyüklükte olan bu depremler, sadece yapısal yıkımlara değil, aynı zamanda can kayıplarına da yol açtı. Elazığlılar içinse bu süreç, deprem gerçeğiyle her an yüzleşme endişesini canlı tutmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Utkucu’dan Kritik Sismik Uyarılar

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye’deki sismik boşluklara ve bu bölgelerde beklenen olası büyük depremlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depremlerin zamanlamasının kesin olarak tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Utkucu, fay hatlarının davranışlarının izlenerek belli tahminlerde bulunulabileceğini belirtti.

Özellikle 8.1 büyüklüğünde bir deprem senaryosunun, Türkiye'nin çeşitli bölgeleri için dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Utkucu, bu tür senaryolara göre stratejik planlamalar yapılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yedisu Fayı Tehlike Saçıyor: Elazığ da Etki Alanında

Türkiye’nin üç büyük sismik boşluğundan biri olan Hatay hattı, geçtiğimiz yıllarda aktif hale gelmişti. Geriye kalan diğer iki riskli bölge ise Erzincan Yedisu ve İstanbul çevresi olarak gösteriliyor. Özellikle Yedisu Fay Zonu’nda meydana gelebilecek yüksek şiddetli bir depremin Elazığ’da da ciddi sarsıntılar yaratabileceği belirtiliyor.

Bu senaryolar, Elazığ’ı sadece merkez üssü olmayan depremlerde bile ciddi biçimde etkileyebilecek potansiyel tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, bölge halkının bilinçli olması ve yerel yönetimlerin depreme karşı hazırlıklı davranması gerektiği konusunda hemfikir.