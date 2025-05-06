GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi

Uzman uyardı. 8.1 şiddetinde deprem senaryosu korkuttu.

Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi

Türkiye’nin deprem haritasında kritik bir noktada yer alan Elazığ, uzmanlardan gelen yeni açıklamalarla bir kez daha diken üstünde. Prof. Dr. Murat Utkucu’nun 8 büyüklüğünü aşabilecek deprem senaryolarına dair yaptığı uyarılar, bölge halkında ciddi tedirginlik yarattı.

2020'den Bu Yana Süregelen Deprem Alarmı

24 Ocak 2020'de Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye adeta sarsıntılarla dolu bir döneme girdi. İzmir, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve İstanbul gibi şehirlerde yaşanan yıkıcı depremler, Türkiye’nin deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı.

Her biri 6 ve 7 üzeri büyüklükte olan bu depremler, sadece yapısal yıkımlara değil, aynı zamanda can kayıplarına da yol açtı. Elazığlılar içinse bu süreç, deprem gerçeğiyle her an yüzleşme endişesini canlı tutmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Utkucu’dan Kritik Sismik Uyarılar

Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Utkucu, Türkiye’deki sismik boşluklara ve bu bölgelerde beklenen olası büyük depremlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depremlerin zamanlamasının kesin olarak tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Utkucu, fay hatlarının davranışlarının izlenerek belli tahminlerde bulunulabileceğini belirtti.

Özellikle 8.1 büyüklüğünde bir deprem senaryosunun, Türkiye'nin çeşitli bölgeleri için dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Utkucu, bu tür senaryolara göre stratejik planlamalar yapılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yedisu Fayı Tehlike Saçıyor: Elazığ da Etki Alanında

Türkiye’nin üç büyük sismik boşluğundan biri olan Hatay hattı, geçtiğimiz yıllarda aktif hale gelmişti. Geriye kalan diğer iki riskli bölge ise Erzincan Yedisu ve İstanbul çevresi olarak gösteriliyor. Özellikle Yedisu Fay Zonu’nda meydana gelebilecek yüksek şiddetli bir depremin Elazığ’da da ciddi sarsıntılar yaratabileceği belirtiliyor.

Bu senaryolar, Elazığ’ı sadece merkez üssü olmayan depremlerde bile ciddi biçimde etkileyebilecek potansiyel tehlikelerle karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, bölge halkının bilinçli olması ve yerel yönetimlerin depreme karşı hazırlıklı davranması gerektiği konusunda hemfikir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı
SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi
4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı
Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması
Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı
Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi
SON HABERLER
Bugün Afrika sıcakları 30 dereceyi bulacak ancak yaz gelmedi! Haftaya kar bile yağabilir Bugün Afrika sıcakları 30 dereceyi bulacak ancak yaz gelmedi! Haftaya kar bile yağabilir
Banka hesabınızı düzenli kullanıyorsanız 100 bin TL ödenecek! Banka hesabınızı düzenli kullanıyorsanız 100 bin TL ödenecek!
Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi Prof. Dr. 8.1 şiddetinde deprem olacak senaryosu vatandaşı paniğe sürükledi
KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV
4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı
Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı
İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok