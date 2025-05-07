Dev indirim; ŞOK market herkesin beklediği ürünü getirdi

Elektrikli ev aletlerinden gıdaya, temizlikten kozmetiğe kadar onlarca üründe büyük indirim var. "Ne Alırsan 75 TL" kampanyası, raflarda yoğun ilgi görecek gibi duruyor.

🧺 75 TL Kampanyasıyla Cüzdanlar Rahatlıyor

Bu hafta ŞOK raflarında “Ne Alırsan 75 TL” etiketiyle satılan çok sayıda ürün var. Makyaj malzemeleri, ev tekstili, aksesuar ve kişisel bakım ürünleri bu kampanyaya dahil. Uygun fiyatla kaliteli alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!



☕ Kahve Keyfi ve Kişisel Bakımda Teknoloji Dokunuşu

Ev aletlerinde fırsat ürünleri raflara çıktı:

Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL

Arzum 2’li Türk Kahvesi Makinesi: 2.499 TL

Nespresso Kapsül Kahve Makinesi: 4.299 TL

Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı: 3.499 TL

Kahveseverler ve kişisel bakım tutkunları için ideal seçenekler bu hafta ŞOK’ta!



👗 Kadın Giyim ve Aksesuarda Zarif Dokunuşlar

Kadın Pijama Takımı: 399 TL

Kadın Terlik: 399 TL

Omuz Çantası: 299 TL

Zarif ve uygun fiyatlı ürünler, bahar şıklığını tamamlamak isteyen kadınlara hitap ediyor.



🍽️ Mutfakta Kalite, Fiyatta İndirim

Mis Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 79,50 TL

Mis Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 1000 g: 169 TL

Liom Riviera Zeytinyağı 2 L: 349 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin 500 g: 99 TL

Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 g: 24,50 TL

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı.



💅 Kozmetikte Baharın Taze Renkleri

Mon Amour Mascara: 79,90 TL

Maybelline Allık: 289 TL

Maybelline Kalem Ruj: 239 TL

Elidor Şampuan: 125 TL

Bakımına özen gösterenler için indirimli seçenekler dikkat çekiyor.



🧼 Temizlik Ürünlerinde Büyük Tasarruf

Molfix Pure&Soft Bebek Bezi: 325 TL

Perwoll Sıvı Deterjan 2695 ml: 179 TL

Tursil Jel Deterjan 2145 ml: 139 TL

Peros Bulaşık Deterjanı 4 kg: 119 TL

Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7.5 kg: 299 TL

Familia Plus 16’lı Kağıt Havlu: 169 TL

Ev temizliğinde kaliteli ürün arayanlara dev fırsatlar sunuluyor.

Kaynak: https://www.sokmarket.com.tr/