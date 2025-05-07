Dev indirim; ŞOK market herkesin beklediği ürünü getirdi

Elektrikli ev aletlerinden gıdaya, temizlikten kozmetiğe kadar onlarca üründe büyük indirim var. "Ne Alırsan 75 TL" kampanyası, raflarda yoğun ilgi görecek gibi duruyor.
🧺 75 TL Kampanyasıyla Cüzdanlar Rahatlıyor
Bu hafta ŞOK raflarında “Ne Alırsan 75 TL” etiketiyle satılan çok sayıda ürün var. Makyaj malzemeleri, ev tekstili, aksesuar ve kişisel bakım ürünleri bu kampanyaya dahil. Uygun fiyatla kaliteli alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!
☕ Kahve Keyfi ve Kişisel Bakımda Teknoloji Dokunuşu
Ev aletlerinde fırsat ürünleri raflara çıktı:
Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL
Arzum 2’li Türk Kahvesi Makinesi: 2.499 TL
Nespresso Kapsül Kahve Makinesi: 4.299 TL
Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı: 3.499 TL
Kahveseverler ve kişisel bakım tutkunları için ideal seçenekler bu hafta ŞOK’ta!
👗 Kadın Giyim ve Aksesuarda Zarif Dokunuşlar
Kadın Pijama Takımı: 399 TL
Kadın Terlik: 399 TL
Omuz Çantası: 299 TL
Zarif ve uygun fiyatlı ürünler, bahar şıklığını tamamlamak isteyen kadınlara hitap ediyor.
🍽️ Mutfakta Kalite, Fiyatta İndirim
Mis Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 79,50 TL
Mis Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 1000 g: 169 TL
Liom Riviera Zeytinyağı 2 L: 349 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin 500 g: 99 TL
Pastavilla Makarna Çeşitleri 500 g: 24,50 TL
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri uygun fiyatlarla raflarda yerini aldı.
💅 Kozmetikte Baharın Taze Renkleri
Mon Amour Mascara: 79,90 TL
Maybelline Allık: 289 TL
Maybelline Kalem Ruj: 239 TL
Elidor Şampuan: 125 TL
Bakımına özen gösterenler için indirimli seçenekler dikkat çekiyor.
🧼 Temizlik Ürünlerinde Büyük Tasarruf
Molfix Pure&Soft Bebek Bezi: 325 TL
Perwoll Sıvı Deterjan 2695 ml: 179 TL
Tursil Jel Deterjan 2145 ml: 139 TL
Peros Bulaşık Deterjanı 4 kg: 119 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7.5 kg: 299 TL
Familia Plus 16’lı Kağıt Havlu: 169 TL
Ev temizliğinde kaliteli ürün arayanlara dev fırsatlar sunuluyor.
Kaynak: https://www.sokmarket.com.tr/