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Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı

Ziraat Bankası, konut alımında farklı bir yaklaşım sunarak, birden fazla kişinin birlikte ev sahibi olmasını kolaylaştıran “Ortak Konut Kredisi”ni tanıttı. Aileler, arkadaşlar veya yatırımcı gruplar bu sistemle yükü bölerek rahat bir ödeme planı oluşturabiliyor.

Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı

Artan konut fiyatlarıyla birlikte bireysel krediyle ev sahibi olmak her geçen gün zorlaşıyor. Ancak Ziraat Bankası'nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, bu soruna pratik bir çözüm getiriyor. Sistemde en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek aynı evi ortak şekilde satın alabiliyor.

💡 Bu kredi modeli, yalnızca ödeme yükünü hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda konut alımında iş birliğini teşvik ediyor.


Başvuru Şartları ve Süreç Nasıl İşliyor?

Kredi başvurusunu gerçekleştirebilmek için tüm ortakların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Başvuru sırasında satın alınmak istenen konutun tapusu da bankaya sunulmalı.

📝 Gerekli belgeler:

Tüm ortakların kimlik belgeleri

Satın alınacak konutun tapusu

Gelir belgeleri (banka, her ortağın kredi notunu ve gelir durumunu değerlendirir)

📍 Başvurular yalnızca Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabiliyor.


Kredi Koşulları ve Finansal Detaylar

Ortak Konut Kredisi kapsamında sunulan şartlar, bireysel krediye göre daha esnek bir finansman planı sağlıyor:

📌 Faiz Oranı: %2,79

📌 Vade Süresi: 120 ay (10 yıl)

📌 Kredi Limiti: 4 milyon TL’ye kadar

Bu krediyle 4 milyon TL finansman sağlayan 5 kişilik bir grup, kişi başına sadece 23.172 TL aylık taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Bireysel kullanımda bu rakam 115.864 TL’ye kadar çıkabiliyor.

📊 Bu fark, ortak kredi sisteminin ne kadar avantajlı olduğunu açıkça gösteriyor.

Ek Masraflar ve Sigortalar Neler?

Ziraat Bankası, kredi sürecinde bazı zorunlu sigortalar ve ek masraflar talep ediyor:

✔ Hayat Sigortası
✔ Konut Sigortası
✔ Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)
✔ Ekspertiz ücreti ve kredi tahsis bedeli

🧾 Bu kalemler, başvuru esnasında net şekilde açıklanıyor.


Ödemede Aksama Olursa Ne Olur?

Tüm ortaklar, krediden doğan borcun tamamından müteselsilen sorumlu tutuluyor. Bu da, ortaklardan biri ödemesini aksatırsa diğerlerinin yükümlülüğü üstlenmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle ortakların birbirine güvenmesi ve finansal planlamayı titizlikle yapması büyük önem taşıyor.

Kaynak: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/kredi-hesaplama/konut-kredisi

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