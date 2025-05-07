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Hindistan mı, Pakistan mı güçlü; Asker, tank, uçak, nükleer silah...

Hindistan - Pakistan Gerilimi Tırmanıyor: Nükleer Güçler Karşı Karşıya

Hindistan mı, Pakistan mı güçlü; Asker, tank, uçak, nükleer silah...

Güney Asya’da tansiyon yeniden yükseldi. Hindistan ve Pakistan arasındaki son çatışmalar, nükleer başlık sahibi iki orduyu dünyanın gündemine taşıdı. Saldırı haberlerinin ardından iki ülkenin askeri kapasitesi yeniden masaya yatırıldı.


🔥 Gerilim Sınırda: Füze Saldırıları Panik Yarattı

Pakistan Ordusu, Hindistan’ın füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki askeri tansiyonu zirveye taşıdı. Her iki ülke de savunma pozisyonuna geçerken, küresel kamuoyu olası bir sıcak çatışmanın endişesini taşıyor.


👥 Askeri Personel Sayısında Hindistan Önde

Hindistan ordusu yaklaşık 1.46 milyon aktif askeri personeliyle dünyanın en büyüklerinden biri.

Kara Kuvvetleri: 1.237.000

Donanma: 75.500

Hava Kuvvetleri: 149.900

Sahil Güvenlik: 13.350

Hindistan mı, Pakistan mı güçlü; Asker, tank, uçak, nükleer silah...4

Pakistan’ın toplam 700.000 aktif askeri var:

Kara Kuvvetleri: 560.000
Hava Kuvvetleri: 70.000
Donanma: 20.000

🛡️ Tank ve Top Gücünde Denge
Hindistan’ın envanterinde:

3.740 tank,
9.743 top bulunuyor.

Pakistan ise:

2.537 tank ve

4.619 top ile Hindistan’ın gerisinde yer alıyor.

✈️ Hava Gücünde Hindistan Üstün

Hindistan’ın 730 savaş uçağı, Pakistan’ın ise 452 savaş uçağı bulunuyor. Bu fark, olası hava operasyonlarında Hindistan’a önemli avantaj sağlıyor.


🚢 Donanmada da Hindistan Önde

Hindistan:

16 denizaltı
11 muhrip
16 fırkateyn
2 uçak gemisi

Pakistan:

8 denizaltı
10 fırkateyn
ile daha mütevazı bir donanma gücüne sahip.

Hindistan mı, Pakistan mı güçlü; Asker, tank, uçak, nükleer silah...5

☢️ En Kritik Unsur: Nükleer Silahlar

Her iki ülke de nükleer güç statüsünde.

Hindistan: 172 nükleer başlığa sahip ve “ilk kullanmama” ilkesini benimsiyor.
Pakistan: 170 başlıkla “tam spektrumlu caydırıcılık” stratejisini yürütüyor.
Bu durum, olası bir çatışmanın boyutlarını çok daha tehlikeli hale getiriyor.


🌍 Uluslararası Toplum Alarmda

Bu gerilim, sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve küresel barışı ilgilendiriyor. BM ve büyük güçlerin, bu krizin daha da derinleşmeden çözülmesi için diplomatik devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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