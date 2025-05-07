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A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılan o zeytinyağı ve bal sahte çıktı! Sakın almayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığıyla mücadele kapsamında hazırladığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesini 5 Mayıs 2025 itibarıyla güncelledi.

A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılan o zeytinyağı ve bal sahte çıktı! Sakın almayın

Zincir marketlerde ve e-ticaret sitelerinde satılan bazı bal ve zeytinyağı ürünlerinin sahte çıktığı açıklandı. İşte detaylar...


🚨 Gıda Güvenliğinde Kırmızı Alarm

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıdaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Denetim ekiplerinin tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünler, sahtecilikle mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor.


🍯 Sahte Bal Alarmı: Gerçek Bal Diye Satılmış!

Son listede özellikle bal ürünlerinde ciddi taklit olayları tespit edildi. Bazı ürünlerin etiketinde “doğal çiçek balı” yazmasına rağmen, içeriklerinde şeker şurubu ve glikoz tespit edildi. Zincir marketlerde ve online satış platformlarında geniş kitlelere ulaşan bu ürünler, tüketiciyi aldatma suçu kapsamında değerlendiriliyor.


🫒 Zeytinyağında Tağşiş: Tohum Yağı Karıştırılmış

Listeye giren bir diğer sahte ürün grubu ise zeytinyağları oldu. “Natürel sızma zeytinyağı” etiketiyle satılan bazı ürünlerde, aslında düşük kaliteli tohum yağlarının kullanıldığı belirlendi. Karışım yağların “zeytinyağı” olarak sunulması, hem aldatıcı hem de sağlığa zarar verici sonuçlar doğurabiliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, listede yer alan firmaların büyük bir kısmı zincir marketler ve internet üzerinden satış yapan tedarikçilerden oluşuyor. Bu durum, alışveriş alışkanlıklarını yeniden sorgulatırken, tüketicilere güvenilir kaynaklardan alışveriş yapma çağrısı yapılıyor.

Kaynak: https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis

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