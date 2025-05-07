Düşmanlar kaçacak yer arayacak; Türkiye 4 tane satın alıyor

2018 yılında başlatılan Hava SOJ Projesi kapsamında geliştirilen dört adet özel görev uçağı, 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, elektronik harp sahasında bölgesel üstünlüğünü daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Hedef: Düşman radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmek 🎯

TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde ve ASELSAN’ın kritik katkılarıyla geliştirilen Hava SOJ uçakları, kara, hava ve deniz unsurlarının iletişim yayınlarını ve radar sinyallerini tespit edebilecek üstün teknolojilerle donatılıyor. Uçaklar sadece tespit etmekle kalmayacak; aynı zamanda bu sinyalleri sınıflandıracak, konumlarını belirleyecek ve hedef sistemleri etkisiz hale getirecek.



Sahada tam koordinasyon: Görev planlama yer merkezinden yapılacak 📡

Bu gelişmiş uçaklar, yer tabanlı Planlama ve Eğitim Merkezi ile tam koordinasyon içinde çalışacak. Böylece görev öncesi planlama, simülasyon ve icra süreçleri daha etkin ve hızlı yürütülebilecek. Uzun menzilli tespit ve karıştırma görevlerini gerçekleştirebilecek kapasitedeki Hava SOJ’lar, sınır ötesi operasyonlarda da kilit rol oynayacak.



Elektronik harpte seviye atlatacak özellikler 🛡️

Uçaklara entegre edilen sistemler, düşman radarlarını ve iletişim altyapılarını karıştırarak savaş uçaklarının güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda, düşman unsurların haberleşme altyapılarını devre dışı bırakmak için karıştırma, aldatma ve köreltme yetenekleri devreye girecek.

Bu sistem sayesinde Türkiye, sadece savunma değil, aynı zamanda taarruz gücünü de dijital alanda güçlendirmiş olacak. Bu da modern savaş doktrininde "bilgi üstünlüğü" kavramını tam anlamıyla sahaya yansıtmaya olanak tanıyor.



Milli savunma sanayinde stratejik vizyon: Gelecek gökyüzünde inşa ediliyor 🚀

Projenin 2026 hedefi, Türkiye'nin milli savunma vizyonunun ne kadar stratejik planlandığını gösteriyor. Uzmanlara göre Hava SOJ, klasik savaş yöntemlerinin ötesine geçen yeni nesil elektronik harp yetenekleriyle Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına taşıyacak.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik