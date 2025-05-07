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O ilimiz bayram edecek; Resmen hazine bulundu! Petrol kadar değerli

Türkiye enerji yolculuğunda yeni bir döneme giriyor. Tekirdağ’da keşfedilen dev kömür rezervi yalnızca petrol kadar önemli değil aynı zamanda ekonomik kalkınma ve enerji bağımsızlığı açısından da umut vadediyor.

O ilimiz bayram edecek; Resmen hazine bulundu! Petrol kadar değerli

Bölge halkı gelişmeleri yakından takip ederken, yatırım planları netleşmeye başladı.

34 Milyon TL’lik Yatırımla Kömür Üretimi Başlıyor

Batı Anadolu Madencilik A.Ş., Tekirdağ'ın Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde yer alan ruhsatlı sahada dev bir projeye start veriyor. İbribey, Dedecik ve Taşumurca mahalleleri sınırlarında kalan bölgede açık ocak yöntemiyle kömür çıkarılacak. Yatırımın toplam değeri yaklaşık 34 milyon TL. Bu projeyle Türkiye'nin yerli enerji üretimine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

O ilimiz bayram edecek; Resmen hazine bulundu! Petrol kadar değerli11111


15 Bin Kamyonluk Kömür! 🚛

Açık ocaktan her yıl 3.3 milyon tonluk kazı yapılması planlanıyor. Bu kazılardan elde edilecek 300.000 ton tüvenan kömür, kamyonlarla taşınarak işlenecek. Bu üretim hacmi, yılda 15 bin kamyonluk taşımaya denk geliyor. Bölgedeki kamyoncular için yeni bir kazanç kapısı da oluşmuş olacak.


Modern Tesislerle Üretim Daha Etkin

Kurulacak Kırma-Eleme-Kurutma-Paketleme Tesisi sayesinde kömür fiziksel işlemlerden geçerek yüksek verimle hazırlanacak. Projede ayrıca idari bina, dekapaj ve pasa depolama alanları da yer alacak. Tesiste yıllık 75.000 ton pasa oluşması öngörülüyor. İstihdam konusunda da umut verici rakamlar söz konusu: İlk etapta 25 kişiye iş imkânı sunulacak. Türkiye, yıllardır süregelen enerji ithalatı sorunuyla karşı karşıya. Tekirdağ’daki bu kömür rezervi, hem bu bağımlılığı azaltacak hem de bölge ekonomisini canlandıracak. Uygun konum ve altyapı avantajları sayesinde lojistik operasyonlar da sorunsuz yürüyecek.


Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik


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