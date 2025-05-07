Bugün Afrika sıcakları 30 dereceyi bulacak ancak yaz gelmedi! Haftaya kar bile yağabilir

Soğuk hava Balkanlar’dan geliyor, birçok kentte gök gürültülü sağanak ve dolu riski kapıda! İşte 8 Mayıs yağış haritası
Mayıs ayının güneşli havası kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. Özellikle 8 Mayıs Çarşamba günü 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani su baskınları, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
Bugün Afrika sıcakları var. İstanbul 30 derece, Bursa 34 derece, Ankara 28 derece, İzmir 32 derece, Kocaeli 32 derece, Sakarya 32 derece olacak. Ancak bu iller haricinde yağışlar var.
Yaz Güneşi Beklenirken Bahar Sürprizi Geldi
Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan sıcak ve ılıman hava, yerini serinlik ve sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yazlık kıyafetlerle dışarı çıkan vatandaşları uyardı: Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacak, yağmur bazı bölgelerde doluya dönüşebilir.
Yağış Geliyor, Sıcaklık Düşüyor: 30 İl Risk Altında
Meteoroloji’nin 8 Mayıs tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen iller şöyle:
Trakya ve Marmara:
Edirne
Kırklareli
Kocaeli
Batı Karadeniz ve İç Anadolu Geçişi:
Düzce
Bartın
Zonguldak
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Kırıkkale
İç Anadolu ve Ege'nin kuzeyi:
Bilecik
Kütahya
Afyonkarahisar
Isparta
Ankara
Aksaray
Yozgat
Çorum
Karadeniz'in orta ve doğusu:
Sinop
Samsun
Amasya
Tokat
Gümüşhane
Bayburt
Erzincan
Erzurum
Doğu Anadolu:
Malatya
Sivas
Kar Sürprizi Kapıda mı? Yaylalar Beyaza Bürünebilir
Meteoroloji uzmanları ayrıca Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde özellikle Doğu Karadeniz yaylalarında kar yağışı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve hayvancılık açısından da kritik önem taşıyor.
Dikkat! Dolu ve Yıldırım Riski Var
Özellikle Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı ve yıldırım riski taşıyan fırtınalar görülebilir. Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmesi, trafiğe çıkacakların ve açık alanda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.
Meteoroloji Ne Diyor?
Uyarı: Ani sağanaklar, su baskınları ve dolu yağışına karşı tedbir alınmalı
Hava sıcaklığı: 5-8 derece arasında düşecek
Riski yüksek bölgeler: Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu
Kritik tarih: 8 Mayıs Çarşamba
Etki alanı: 30 il