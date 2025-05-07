Bugün Afrika sıcakları 30 dereceyi bulacak ancak yaz gelmedi! Haftaya kar bile yağabilir

Soğuk hava Balkanlar’dan geliyor, birçok kentte gök gürültülü sağanak ve dolu riski kapıda! İşte 8 Mayıs yağış haritası

Mayıs ayının güneşli havası kısa sürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alacak yeni bir yağışlı hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. Özellikle 8 Mayıs Çarşamba günü 30 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani su baskınları, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Bugün Afrika sıcakları var. İstanbul 30 derece, Bursa 34 derece, Ankara 28 derece, İzmir 32 derece, Kocaeli 32 derece, Sakarya 32 derece olacak. Ancak bu iller haricinde yağışlar var.

Yaz Güneşi Beklenirken Bahar Sürprizi Geldi

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan sıcak ve ılıman hava, yerini serinlik ve sağanak yağışlara bıraktı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yazlık kıyafetlerle dışarı çıkan vatandaşları uyardı: Hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacak, yağmur bazı bölgelerde doluya dönüşebilir.

Yağış Geliyor, Sıcaklık Düşüyor: 30 İl Risk Altında

Meteoroloji’nin 8 Mayıs tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, sağanak ve gök gürültülü yağış beklenen iller şöyle:

Trakya ve Marmara:

Edirne

Kırklareli

Kocaeli

Batı Karadeniz ve İç Anadolu Geçişi:

Düzce

Bartın

Zonguldak

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

İç Anadolu ve Ege'nin kuzeyi:

Bilecik

Kütahya

Afyonkarahisar

Isparta

Ankara

Aksaray

Yozgat

Çorum

Karadeniz'in orta ve doğusu:

Sinop

Samsun

Amasya

Tokat

Gümüşhane

Bayburt

Erzincan

Erzurum

Doğu Anadolu:

Malatya

Sivas

Kar Sürprizi Kapıda mı? Yaylalar Beyaza Bürünebilir

Meteoroloji uzmanları ayrıca Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni soğuk hava dalgasına dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde özellikle Doğu Karadeniz yaylalarında kar yağışı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, bölgedeki tarım faaliyetleri ve hayvancılık açısından da kritik önem taşıyor.

Dikkat! Dolu ve Yıldırım Riski Var

Özellikle Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kısa süreli dolu yağışı ve yıldırım riski taşıyan fırtınalar görülebilir. Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmesi, trafiğe çıkacakların ve açık alanda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

Meteoroloji Ne Diyor?

Uyarı: Ani sağanaklar, su baskınları ve dolu yağışına karşı tedbir alınmalı

Hava sıcaklığı: 5-8 derece arasında düşecek

Riski yüksek bölgeler: Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu

Kritik tarih: 8 Mayıs Çarşamba

Etki alanı: 30 il