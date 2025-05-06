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TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı

Emeklilere güzel haber! Mayıs 2025 itibarıyla TEB, İş Bankası ve Ziraat Bankası promosyon tutarlarında ciddi artışa gitti. Yeni rakamlar emeklilerin yüzünü güldürdü. İşte banka banka en güncel promosyon listesi...

TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı

Emekli maaşını farklı bankalara taşıyanlara verilen promosyon ödemeleri, 2025 Mayıs ayında adeta yarışa dönüştü. TEB, İş Bankası ve Ziraat Bankası, promosyon miktarlarında ciddi artışlara giderek adından söz ettiriyor.

Bankalar arasında yaşanan bu promosyon rekabeti, emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü maaş taşıma işlemi yapan emekliler, hem yüksek promosyon alabiliyor hem de ekstra avantajlardan yararlanabiliyor.

TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı454554


Banka Banka Güncel Emekli Promosyon Tutarları 💰

🔹 TEB:

Emekli maaşını TEB'e taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Üstelik otomatik fatura talimatı verenlere ek nakit ödül de veriliyor.

🔹 İş Bankası:

İş Bankası, promosyon ödemesini 14.500 TL’ye kadar yükseltti. Aynı zamanda Maximum Kart avantajlarıyla taksitli alışverişlerde indirim sağlanıyor.

🔹 Ziraat Bankası:

Kamu bankası olarak her zaman tercih edilen Ziraat, promosyon miktarını 12.000 TL’ye kadar çıkararak ciddi bir atak yaptı. Emeklilere yönelik faizsiz krediler ve EFT/FAST ayrıcalıkları da mevcut.


Promosyon Almanın Şartları Neler?

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emekliler için tek koşul, maaşlarını 3 yıl boyunca seçtikleri bankadan almaya taahhüt vermeleri. Bu taahhüt süresi boyunca ek masraf ya da kesinti yapılmıyor.

📲 Başvurular, bankaların mobil uygulamaları, internet şubeleri ya da şubelerden yapılabiliyor.

Artan yaşam maliyeti, sabit gelirle geçinmeye çalışan emeklileri zorlarken; bu promosyon ödemeleri, maaşa ek gelir yaratıyor. Özellikle bayram öncesi yapılan bu artışlar, hem nakit desteği sağlıyor hem de emeklinin alım gücünü artırıyor.

🛒 Gıda, sağlık ve temel ihtiyaçlar için promosyon ödemeleri büyük bir rahatlama sağlıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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