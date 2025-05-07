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Askerlik 12 aydan 3 aya mı indi? Askerlik süresi düştü mü?

"Askerlik 3 aya düşecek" söylentisi sosyal medyada gündem oldu. Resmi kaynaklardan henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Mevcut askerlik süresi hâlâ geçerliliğini koruyor.

Askerlik 12 aydan 3 aya mı indi? Askerlik süresi düştü mü?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “askerlik 3 aya düşecek” iddiası, özellikle askerlik çağına gelen gençler arasında büyük merak uyandırdı. Paylaşımlar hızla yayıldı ve konuyla ilgili pek çok soru gündeme geldi. Ancak bu söylenti, gerçeklikten oldukça uzak görünüyor.

❌ İddia Doğru Değil

Milli Savunma Bakanlığı şu ana kadar askerlik süresinin azaltılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Yani, iddiaların resmî bir dayanağı bulunmuyor. Askerlik süresine ilişkin yasal düzenlemeler hâlâ geçerliliğini koruyor ve herhangi bir değişiklik yapılmadı.

📌 Mevcut Askerlik Süresi Nedir?

Şu anda zorunlu askerlik süresi, mezuniyet durumuna göre farklılık gösteriyor:

👉 Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay.

👉 Üniversite mezunları, yedek subay veya yedek astsubay olarak görev alırsa, bu süre 12 aya çıkıyor.

Bu sistem, 2019 yılında yapılan reformla yürürlüğe girdi ve halen uygulanıyor.

📲 Sosyal Medyada Yanıltıcı Bilgi Tehlikesi

“Askerlik 3 aya iniyor” gibi doğrulanmamış bilgiler, özellikle gençlerin beklentilerini etkileyebiliyor. Ancak unutulmamalı ki, bu tür önemli konularda yalnızca resmî kaynaklar dikkate alınmalı. Aksi hâlde, bilgi kirliliği hem bireyleri hem de kamuoyunu yanlış yönlendirebilir.

🔍 Peki, Değişiklik Olursa Nereden Öğrenebiliriz?

Askerlik süresiyle ilgili bir düzenleme yapılacaksa, bu bilgi ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulur. Ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Dolayısıyla güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar https://www.msb.gov.tr adresini takip etmeli.

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