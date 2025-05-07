Hyundai gemileri yaktı; Egea'dan ucuz SUV satıyor! Krediyle alın

Elektrikli araç pazarındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Hyundai ise bu yarışa ezber bozan bir kampanyayla damga vurdu. Markanın amiral gemilerinden biri olan IONIQ 5, yalnızca üstün teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu 300 bin TL’ye varan kredi desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Üstelik bu araç, bazı içten yanmalı B segmenti modellerden bile daha erişilebilir bir fiyata satışa sunuluyor.

🚘 Performansıyla segment sınırlarını aşıyor

IONIQ 5, 58 kWh kapasiteli lityum iyon bataryasıyla 507 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın kalbindeki 125 kW (yaklaşık 170 hp) gücündeki motor, 350 Nm tork üretiyor ve bu da 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.5 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, yalnızca çevreci değil; aynı zamanda performans arayan kullanıcılar için de ideal bir tercih oluşturuyor.



⚡ Şarj süresiyle zaman kazandırıyor

Hyundai, IONIQ 5 modelini 800V ultra hızlı şarj altyapısıyla donattı. Böylece araç, uygun şarj istasyonlarında sadece 18 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Ev tipi AC şarj cihazlarıyla ise yaklaşık 5 saatte tam dolum sağlanabiliyor. Bu özellikler sayesinde şehir içi kadar şehirlerarası yolculuklarda da güven veriyor.



🌐 Tasarım ve teknoloji el ele

Retro-fütüristik tasarımıyla fark yaratan IONIQ 5, parametrik pikselli LED farları, aerodinamik jantları ve kaslı gövde yapısıyla modern bir SUV kimliği sunuyor. İç mekânda ise düz zeminli kabin tasarımı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Ayrıca çift bölgeli dijital klima, kablosuz şarj ünitesi ve adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar, konforla teknolojiyi buluşturuyor.



💳 300 bin TL’ye kadar kredi desteğiyle daha ulaşılabilir

Türkiye şartlarında 1 milyon TL’yi aşan fiyatlara sahip olan içten yanmalı kompakt araçlar karşısında, 1.881.600 TL’lik fiyat etiketiyle satışa çıkan IONIQ 5, sunduğu kredi desteğiyle fark yaratıyor. Hyundai, elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmak ve kullanıcıya destek olmak amacıyla 300 bin TL’ye kadar finansman imkânı sağlıyor.

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