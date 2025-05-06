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4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı

TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriyle birlikte milyonlarca emekli ve memur için 4 aylık maaş artış oranı da belli oldu.

4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı

Uzmanlara göre Temmuz ayında emekli maaşlarına en az %17 oranında zam gelebilir. Peki en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar…

TÜİK Rakamları Zam Oranını Şekillendiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Nisan ayına ait enflasyon oranını açıklayarak memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için ilk verileri ortaya koydu. Son 4 aylık veriler ışığında:

📌 SSK ve Bağkur emeklileri için zam oranı şu an %13,36

📌 Memur ve memur emeklileri için artış oranı ise %12,29

Bu oranlar, Temmuz’da uygulanacak 6 aylık artışın ilk 4 aylık kısmını oluşturuyor.

4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı

Temmuz Zammı İçin Gözler Mayıs ve Haziran Verilerinde

Uzmanların beklentisi, enflasyonun mevcut seyri koruması durumunda ilk 6 ayda toplam %17 civarında bir artış olacağı yönünde. Bu da SSK ve Bağkur emeklilerine doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme nedeniyle zam oranı yaklaşık %16 seviyelerinde olacak.

🗓️ Temmuz maaş artışları, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.

Refah Payı Beklentisi Bu Dönem Düşük

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’a göre, 2024 yılının “emekliler yılı” ilan edilmesine rağmen, bu dönem ek refah payı verilmesi pek olası görünmüyor. Hükümetin yalnızca enflasyon farkı kadar zam yapacağı öngörülüyor.

❗ Yani emekliler, bu dönemde yalnızca TÜFE bazlı artış alacak.


En Düşük Emekli Maaşı 17 Bin TL'yi Görebilir

Uzmanlar, Temmuz ayında en düşük emekli maaşında da bir güncelleme yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu artış için yasal düzenleme gerekiyor. Mevcut veriler ışığında en düşük emekli maaşının 17.000 TL seviyesine çıkarılması gündemde.

🔍 Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kulislerde bu rakam ciddi şekilde konuşuluyor.

4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı

Ne Zaman Belli Olacak?

Haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak. Aynı tarihlerde maaş artışlarına dair düzenlemelerin de Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Temmuz, Emekli İçin Kritik Ay

2025 yılı Temmuz ayı, özellikle sabit gelirle geçinen emekliler açısından oldukça belirleyici olacak. Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde maaşlara yapılacak zam, alım gücünün korunması adına büyük önem taşıyor.

🧓 Tüm gözler şimdi TÜİK’in açıklayacağı son iki ayın verisine çevrildi

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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