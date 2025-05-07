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Benzine bir indirim daha; 7 Mayıs benzin litre fiyatı kaç TL oldu?

Araç sahiplerine müjde! Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzine bir indirim daha; 7 Mayıs benzin litre fiyatı kaç TL oldu?

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla motorin litre fiyatında 1,21 TL düşüş gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar haberimizde...

⛽ Motorin İndirimi Pompaya Yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında belirleyici olan Brent petrol, son seanslarda yüzde 3’ten fazla düşerek varil başına 63 dolara yaklaştı. Bu gelişme, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarında indirime neden oldu. Dün LPG'de yapılan indirimden sonra bugün de motorin fiyatları geriledi.

💸 Motorin İndirimi:

📉 1 lira 21 kuruş


🚗 İstanbul'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

📍 Avrupa Yakası

Benzin: 45,27 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,19 TL

📍 Anadolu Yakası

Benzin: 45,12 TL
Motorin: 44,08 TL
LPG: 25,59 TL

🏙️ Ankara ve İzmir'de Fiyatlar Nasıl?

📍 Ankara

Benzin: 45,90 TL
Motorin: 45,02 TL
LPG: 26,09 TL
📍 İzmir

Benzin: 46,24 TL
Motorin: 45,35 TL
LPG: 26,04 TL

🔍 Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları;

✅ Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatları,

✅ Dolar/TL kuru,

✅ Vergi oranları ve

✅ Dağıtım firmalarının uyguladığı rekabet politikaları dikkate alınarak belirleniyor.

Fiyatlar il ve bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önem taşıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki her indirim, sadece bireysel kullanıcıyı değil, taşımacılıktan tarıma kadar pek çok sektörü etkiliyor. Bu nedenle pompa fiyatlarındaki değişimler, doğrudan hayat pahalılığına da yansıyor.

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