Tek kalemde 126.000 TL'lik indirim; Hyundai o modeli için tüm gemileri yaktı

Hyundai, geçtiğimiz ay beklentilerin gerisinde kalmış ve istenilen kampanyaları bir türlü duyuramamıştı. Ancak otomobil piyasasının durağan haline rağmen Ağustos ayı başlangıcı itibariyle peş peşe yeni kampanyalarını da açıkladı. Farklı modeller için birbirinden çılgın fırsatlar sunuldu. Özellikle Hyundai'nin yeni TUCSON için 126.000 TL'lik indirimi dikkat çekti

TEK KALEMDE 126.000 TL'LİK İNDİRİMİ BÖYLE DUYURDU

Hyundai.com.tr'den edinilen bilgilere göre, Kampanya 01-31.08.2024 tarihleri arasında geçerlidir. 126.000 TL indirimli satış fiyatı TUCSON FL 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT modeli için geçerlidir. Kredi kampanyası TUCSON FL 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT ve TUCSON FL 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT modellerinde geçerlidir. Belirtilen kampanya TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan yapılacak olan gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu kredi kullanımlarında geçerlidir. TEB’den kullanılacak kredilerde %0 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Sigortası ürününün satın alınması koşuluyla geçerlidir. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %15’ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 114.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredide eşit taksitli örnek vadeler için bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %0,0996 ve %1,1955 olmaktadır. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Kampanyalar, katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Detaylı bilgi için size en yakın Hyundai yetkili satıcılarına ulaşabilirsiniz.

AĞUSTOS AYI KAMPANYA AYI OLDU

Hyundai Ağustos ayı kampanyalarında gemileri de yaktı. Şimdiden pek çok fırsatı müşterisiyle paylaştı. Bu kampanyalardan bazıları şu şekilde:

Hyundai i10 için 114.000 TL krediye 12 ay 0% faiz avantajı

Hyundai i20 için 114.000 TL krediye 12 ay 0% faiz avantajı

ELANTRA 60.000 TL’ye varan indirim fırsatı

Hyundai BAYON için 114.000 TL’ye 12 ay 0% faiz avantajı

KONA 87.000 TL’ye varan indirim fırsatı

KONA Elektrik 1.399.999 TL fiyatla ve %0 faiz fırsatı

Yeni TUCSON’da 126.000 TL’ye varan indirim veya 114.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı

IONIQ 5’te 138.000 TL’ye varan indirim ve 114.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı

IONIQ 6 için 1.649.000 TL fiyatla ve 12 ay 0% faiz fırsatı

STARIA, 1.690.000 TL’den başlayan fiyatlarla

Hyundai H-100, 895.000 TL’den başlayan fiyatlarla



i10 FİYAT LİSTESİ

1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin Manuel 905.000 TL 905.000 TL

1.2 MPI 79PS Jump + Nav. Benzin AMT 945.000 TL 945.000 TL

1.2 MPI 79PS Style + Nav. Benzin AMT 965.000 TL 965.000 TL

1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk + Nav. Benzin AMT 1.040.000 TL 1.040.000 TL



i20 FİYAT LİSTESİ

1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Benzin Manuel 1.035.000 TL 985.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 1.065.000 TL 1.065.000 TL

1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 1.127.000 TL 1.127.000 TL

1.4 MPI Style Limited Edition Benzin Otomatik 1.157.000 TL 1.157.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.209.000 TL 1.209.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump + Nav. Benzin DCT 1.149.000 TL 1.094.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style + Nav. Benzin DCT 1.235.000 TL 1.185.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite + Nav. Benzin DCT 1.317.000 TL 1.267.000 TL



ELANTRA FİYAT LİSTESİ

1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.584.000 TL 1.524.000 TL

1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.700.000 TL 1.685.000 TL

YENİ BAYON FİYAT LİSTESİ

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.140.000 TL 1.115.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.235.000 TL 1.210.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.330.000 TL 1.290.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.425.000 TL 1.385.000 TL

KONA FİYAT LİSTESİ

1.6 T-GDI Prime DCT Benzin DCT 1.765.000 TL 1.677.074 TL

YENİ TUCSON FİYAT LİSTESİ

1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 1.820.000 TL 1.693.225 TL

1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 1.950.000 TL 1.950.000 TL

1.6 T-GDI Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 2.290.000 TL 2.290.000 TL

1.6 CRDI Prime 4X2 DCT Dizel DCT 1.950.000 TL 1.950.000 TL

1.6 CRDI Elite 4X2 DCT Dizel DCT 2.135.000 TL 2.135.000 TL

1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 2.375.000 TL 2.375.000 TL

Kaynak: Hyundai.com.tr Derleme: Gazeteoku.com