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Türkiye onları zengin edecek

Yunanistan ile Türkiye arasındaki turizm trafiği hız kesmeden artıyor.

Türkiye onları zengin edecek

Yaz aylarında Ege adalarına akın eden Türk turistler sayesinde, Yunanistan önemli bir gelir elde ediyor. Bu artan ilginin ardından Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşları için geçerli olan Ekspres Vize – Kapıda Vize uygulamasını 2026 Nisan ayına kadar uzatma kararı aldı.


🛂 Schengen’e Alternatif: 12 Adaya Kolay Giriş

Söz konusu uygulama, Schengen vizesi bulunmayan Türk vatandaşlarının 12 Yunan adasına 1 ila 7 gün arasında kısa süreli ziyaret gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu sayede hem bireysel hem de tur operatörleri aracılığıyla organize edilen seyahatlerde büyük bir kolaylık sağlanıyor.


📊 2024 Rakamları: 100 Binden Fazla Ekspres Vize

Yunanistan Denizcilik Bakanı Christos Stylianidis’in paylaştığı verilere göre, 1 Nisan 2024’ten Kasım sonuna kadar 100 binden fazla Türk vatandaşı bu uygulamadan yararlanarak adaları ziyaret etti. Bu sayı, yıl bitmeden Türk turistlerin Yunanistan için ne kadar önemli hale geldiğini gözler önüne seriyor.


🚢 Yaz Aylarında Patlama: 400 Bin Ziyaretçi

2024 yaz sezonunda yaklaşık 400 bin Türk turistin Yunan adalarına giriş yaptığı bildirildi. Bu sayı, geçen yıla göre yüzde 93’lük bir artışa karşılık geliyor. Özellikle tatil bölgelerinde Türk turistlerin katkısı, Yunan ekonomisinin turizm ayağında ciddi bir gelir kaynağı oluşturdu.

 Türk turistlerin Ege’ye olan ilgisi sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel etkileşimi de artıran bir unsur haline geldi. Uygulamanın 2026’ya kadar uzatılması, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da güçleneceğinin sinyali olarak görülüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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