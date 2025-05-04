İslam Memiş net konuştu; Gram altında 7 Mayıs'a dikkat

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 7 Mayıs 2025’te açıklanacak olan ABD faiz kararı öncesinde yatırımcıları uyardı. Kendi YouTube kanalında piyasalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altın, ons altın, dolar, euro, borsa ve Bitcoin için kısa vadeli beklentilerini paylaştı.



🪙 Gram Altında Temkinli İyimserlik: “Yüzde 50 Pozisyon Uygun Olabilir”

Memiş, gram altının son haftalarda 4040 TL seviyelerine kadar gerilediğini, şu anda ise yaklaşık 4093 TL bandında işlem gördüğünü belirtti. Gram altının yatırımcılar tarafından ons altın ile karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş:

🗣️ “Gram altın, doların desteğiyle ons düşüşlerinden fazla etkilenmeyebilir. Endişesi olan yatırımcılar için yüzde 50 pozisyon uygun olabilir,” yorumunu yaptı.



💵 Dolar ve Euro’da Yatay Seyir: Radar 44 Lira

Dolar ve euro tarafında şimdilik yatay bir hareket gözlendiğini belirten İslam Memiş, Euro/Dolar paritesinde tepki alımları yaşansa da düşüş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi. Memiş’in radarında ise 44 TL seviyesinin önemli olduğu görülüyor.



🪙 Ons Altında Kritik Aralık: 3200–3350 Dolar

ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altında hafif bir geri çekilme yaşandığını ancak bunun kalıcı olmadığını belirten Memiş, 3200–3350 dolar bandını dikkatle takip ettiklerini söyledi. Kısa vadede düşüş öngörüsü devam ediyor.



🪙 Bitcoin'de Direnç Kırılıyor: 120 Bin Dolar Beklentisi

Kripto para piyasasında ise gözler Bitcoin’de. Memiş’e göre 104 bin dolarlık direnç seviyesi kırılacak ve bu yıl içinde 120 bin dolara kadar bir yükseliş görülebilir. Ancak yatırımcılara “çok sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olun” uyarısı da yaptı.



🏦 ABD Faiz Kararı: Beklentiler Değişiklik Yok Yönünde

Memiş’in analizlerine göre, 7 Mayıs’ta açıklanacak ABD faiz kararında değişiklik beklenmiyor. Ancak faiz indirim sürecinin yıl içinde başlaması olası. Özellikle ABD seçimleri öncesinde siyasi baskının etkili olabileceği ve Trump’ın taleplerinin karşılanabileceği yönünde öngörüler var.