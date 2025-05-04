2008 Öncesi SGK Girişi Olanlara Büyük Müjde: Yaş Şartsız Emeklilik TBMM'den onay çıktı

Türkiye'de milyonlarca sigortalının gözü kulağı Meclis'ten çıkacak erken emeklilik düzenlemelerinde. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasının ardından şimdi de 2008 öncesi sigortalılar için umut ışığı doğdu. TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifi, yaş şartı olmadan erken emeklilik yolunu açabilecek nitelikte.

Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde

2008 yılı öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kaydı bulunan milyonlarca kişi için emeklilik süreci daha erken bir tarihe çekilebilir. İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından hazırlanan yasa teklifi, TBMM'ye sunuldu. Teklifin yasalaşması durumunda, belirli prim gününü tamamlayan sigortalılar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek.

Bu yeni teklif, hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında çalışanları kapsayacak şekilde hazırlandı. Özellikle yıllardır düşük prim günüyle emeklilik hayali kuran vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Kimler Yararlanabilecek?

Sunulan yasa teklifi, 2008 öncesi SGK girişi olan ve belirli şartları sağlayan sigortalılara erken emeklilik imkânı tanıyor. Teklifte öne çıkan başlıca koşullar ise şöyle:

Sigorta başlangıç tarihi 2008 öncesi olanlar,

Minimum 4100 prim gününü tamamlamış olanlar,

Belirli oranda çalışma gücü kaybı olan bireyler için daha düşük prim günleriyle emeklilik imkânı.

Düzenlemeye göre, çalışma gücündeki kayıp oranına bağlı olarak 2800 gün gibi düşük primle dahi emeklilik mümkün olabilecek. Ayrıca teklif, malullük aylığından yararlanamayan ancak sigortalı olarak belirli süre çalışmış bireyler için de emeklilik kapısını aralıyor.

Yaş Şartı Tarihe mi Karışıyor?

Eğer yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yürürlüğe girerse, emeklilikte yaş şartı belirli gruplar için tamamen kaldırılmış olacak. Bu da binlerce kişiye yıllarca beklemeden emeklilik hakkı kazandıracak. EYT kapsamına giremeyen 1999-2008 arası sigorta girişliler için bu düzenleme, adeta ikinci bir emeklilik devrimi olarak görülüyor.

Kanun Teklifi Ne Zaman Yasalaşacak?

Henüz teklif aşamasında olan düzenleme, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak. Süreç tamamlandığında ve yasa yürürlüğe girdiğinde, Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlanacak. Şu anda gözler, milletvekillerinden ve ilgili komisyonlardan çıkacak kararlarda.

Gözler Meclis’te

2008 öncesi sigorta girişliler için erken emeklilik umudu yeniden doğdu. Yeni yasa teklifi, yaş şartı olmadan sadece prim gününü tamamlayanlara emeklilik yolunu açıyor. Yüz binlerce kişi için emekliliğe giden yol Meclis’ten geçiyor.