Türkiye şaşkınlığı; ABD, Çin ve Rusya'ya meydan okuyor

Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği nokta, uluslararası basının dikkatinden kaçmıyor. ABD merkezli Business Insider, KAAN’ı "beşinci nesil savaş uçakları liginde oyunun kurallarını değiştirebilecek" bir gelişme olarak nitelendirdi. Analizde, Türkiye’nin bu projeyle hava üstünlüğü denkleminde ciddi bir değişim yarattığına vurgu yapıldı.



🛡️ Hava Gücü Tekeli Sarsılıyor: Türkiye Yeni Oyuncu

Makaleyi kaleme alan savunma sanayii analisti Benjamin Brimelow, sadece Türkiye'nin KAAN projesine değil, Güney Kore'nin KF-21 savaş uçağına da dikkat çekti. Brimelow’a göre bu gelişmeler, yıllardır ABD, Çin ve Rusya’nın hakim olduğu beşinci nesil hava gücü tekelinin kırıldığını gösteriyor.



🔄 F-35’ten KAAN’a: Stratejik Yön Değişikliği

Business Insider analizinde, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN’a yönelerek stratejik bir hamle yaptığı vurgulandı. KAAN’ın yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda savunma sanayiinde bağımsızlık hedefinin bir simgesi olduğuna işaret edildi.



🧠 F-22 Benzeri Mühendislik ve Donanım

Brimelow, KAAN’ın tasarımının ABD’nin F-22 Raptor modeline benzerliğiyle dikkat çektiğini belirtti. KAAN’ın AESA radarı, 20 bin libre taşıma kapasitesi ve ileri teknolojik yetenekleriyle beşinci nesil kriterleri fazlasıyla karşıladığı aktarıldı.

Ayrıca TUSAŞ’ın F-35 üretim sürecindeki tecrübesine değinilerek, Türkiye’nin 900’den fazla parça üretecek kadar gelişmiş bir altyapıya sahip olduğu hatırlatıldı.



🌍 Çok Kutuplu Hava Üstünlüğü Çağı Başlıyor

Analize göre, KAAN yalnızca bir savaş uçağı değil; çok merkezli bir hava gücü yapısının habercisi. Türkiye’nin bu projeyle küresel rekabete dahil olması, tek kutuplu üstünlüğün sona erdiğine işaret ediyor.



🏛️ “Türkiye, KAAN ile Yeni Bir Dönemin Mimarı”

Brimelow, KAAN’ın sadece askeri bir araç değil, aynı zamanda Türkiye’nin stratejik vizyonunu ve teknolojideki kararlılığını simgelediğini ifade etti.

🗨️ “Türkiye, KAAN ile yeni bir dönemin mimarlığını üstleniyor,” diyen Brimelow, bu gelişmenin siyasi, diplomatik ve ekonomik etkilerinin de olacağına dikkat çekti.