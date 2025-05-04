Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi

SGK, bazı kişilere bu yıl ikramiye ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Dahası, geçmişte yapılan tüm ödemelerin faiziyle birlikte geri alınacağı bildirildi.



🚫 Sahte Sigortaya Sert Yaptırım: İkramiye Yok, Haklar Geri Alınıyor

SGK'nın açıklamasına göre, sahte sigorta bildirimiyle emekli olduğu tespit edilen kişilere bayram ikramiyesi verilmeyecek. Son dönemde artırılan denetimlerle birlikte, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen binlerce kişi inceleme altına alındı. Özellikle faaliyette olmayan şirketler üzerinden yapılan usulsüz bildirimlerde ciddi bir artış gözlemlendi.



⚖️ Emeklilikler İptal, Geri Ödemeler Başladı

Sahte sigortalılıkla emeklilik hakkı elde ettiği belirlenen kişilerin yalnızca maaşları değil; geçmişte aldıkları ikramiyeler, sağlık giderleri ve sosyal yardımlar da faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor. Bu kişilerin emeklilik hakları da iptal ediliyor. SGK, bu konuda taviz verilmeyeceğini belirtiyor.



🛡️ SGK’dan Kritik Uyarı: e-Devlet’ten Hizmet Dökümünüzü Kontrol Edin

Kurum yetkilileri vatandaşları uyarıyor:

🔍 “e-Devlet üzerinden düzenli olarak ‘Hizmet Dökümü’ kontrol edilmeli.”

Çalışılan iş yerinin aktif faaliyet gösterip göstermediği mutlaka araştırılmalı. Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden SGK’ya bildirimde bulunulması gerektiği vurgulanıyor.



📌 Denetimler Artıyor: “Sıfır Tolerans” Mesajı

SGK yetkilileri, sahte sigortalılığa karşı "sıfır tolerans" politikası uygulandığını ve bu alandaki denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağını açıkladı. Kurumun bu kararı, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor.

KAYNAK: https://www.sgk.gov.tr/Duyuru

Hazırlayan: Gazeteoku.com