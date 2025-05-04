GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği 4.000 TL’lik bayram ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dikkat çeken bir duyuru yapıldı.

Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi

SGK, bazı kişilere bu yıl ikramiye ödemesi yapılmayacağını açıkladı. Dahası, geçmişte yapılan tüm ödemelerin faiziyle birlikte geri alınacağı bildirildi.


🚫 Sahte Sigortaya Sert Yaptırım: İkramiye Yok, Haklar Geri Alınıyor

SGK'nın açıklamasına göre, sahte sigorta bildirimiyle emekli olduğu tespit edilen kişilere bayram ikramiyesi verilmeyecek. Son dönemde artırılan denetimlerle birlikte, hiç çalışmadığı halde sigortalı gösterilen binlerce kişi inceleme altına alındı. Özellikle faaliyette olmayan şirketler üzerinden yapılan usulsüz bildirimlerde ciddi bir artış gözlemlendi.

Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi


⚖️ Emeklilikler İptal, Geri Ödemeler Başladı

Sahte sigortalılıkla emeklilik hakkı elde ettiği belirlenen kişilerin yalnızca maaşları değil; geçmişte aldıkları ikramiyeler, sağlık giderleri ve sosyal yardımlar da faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor. Bu kişilerin emeklilik hakları da iptal ediliyor. SGK, bu konuda taviz verilmeyeceğini belirtiyor.


🛡️ SGK’dan Kritik Uyarı: e-Devlet’ten Hizmet Dökümünüzü Kontrol Edin
Kurum yetkilileri vatandaşları uyarıyor:

🔍 “e-Devlet üzerinden düzenli olarak ‘Hizmet Dökümü’ kontrol edilmeli.”
Çalışılan iş yerinin aktif faaliyet gösterip göstermediği mutlaka araştırılmalı. Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden SGK’ya bildirimde bulunulması gerektiği vurgulanıyor.

Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi


📌 Denetimler Artıyor: “Sıfır Tolerans” Mesajı

SGK yetkilileri, sahte sigortalılığa karşı "sıfır tolerans" politikası uygulandığını ve bu alandaki denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da sıkılaştırılacağını açıkladı. Kurumun bu kararı, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor.

KAYNAK: https://www.sgk.gov.tr/Duyuru

Hazırlayan: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı
Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl
Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor
Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı
2008 Öncesi SGK Girişi Olanlara Büyük Müjde: Yaş Şartsız Emeklilik TBMM'den onay çıktı 2008 Öncesi SGK Girişi Olanlara Büyük Müjde: Yaş Şartsız Emeklilik TBMM'den onay çıktı
Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama
SON HABERLER
Anneler Günü müjdesi; 700 TL hesaplara yatacak Anneler Günü müjdesi; 700 TL hesaplara yatacak
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kimdir? CHP liderine saldıyı kim yaptı? Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kimdir? CHP liderine saldıyı kim yaptı?
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi; Mayıs zammı belli oldu... İşte en ucuz aracın fiyatı Sıfır otomobil fiyatları güncellendi; Mayıs zammı belli oldu... İşte en ucuz aracın fiyatı
Türkiye onları zengin edecek Türkiye onları zengin edecek
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker; Türk savunma sanayii tarih yazdı Ey şanlı ordu, ey şanlı asker; Türk savunma sanayii tarih yazdı
Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi
Türkiye geliyor; Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye geliyor; Dünyanın en güçlü orduları açıklandı!
Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama