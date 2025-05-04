Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kimdir? CHP liderine saldıyı kim yaptı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) katıldığı program çıkışında fiziksel saldırıya uğradı. Olay, sanatçı ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen etkinlik sonrasında meydana geldi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tokat atan 66 yaşındaki saldırganın isminin Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir." dedi.



🥊 Sert Müdahale: Aldığı Darbe ile Yere Düştü

Edinilen bilgilere göre, etkinlik sonrası AKM çıkışında Özgür Özel’e, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi aniden yumrukla saldırdı. Saldırının şiddetiyle CHP lideri yere yığıldı. O anlar, çevrede bulunan vatandaşların ve güvenlik kameralarının kayıtlarına da yansıdı.



📌 Kamuoyunda Tepki Büyüyor

Saldırı, siyaset dünyasında ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Olay, Türkiye’de siyasi liderlere yönelik güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini gündeme getirdi.