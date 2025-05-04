Anneler Günü müjdesi; 700 TL hesaplara yatacak

Anneler Günü yaklaşırken bankalardan tüketicilere yönelik özel kampanyalar da duyurulmaya başladı. Halkbank, bu anlamlı gün için müşterilerine özel sunduğu kampanyayla dikkat çekiyor. Banka, 1–15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Paraf kart kullanıcılarına 700 TL’ye varan ParafPara hediye ediyor.

🛍️ Alışverişe Göre ParafPara Ödülü

Kampanya koşullarına göre, Paraf kart sahipleri;

2.000 TL – 7.499 TL arasındaki tek seferlik alışverişlerinde 200 TL ParafPara,

7.500 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 500 TL ParafPara kazanabiliyor.

Kampanyaya dahil alışverişlerin, kampanya süresi içerisinde tek seferde ve anlaşmalı üye iş yerlerinden yapılması gerekiyor.



📲 Katılım Zorunlu: “HEMEN KATIL” Butonu ya da SMS ile Başvuru

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, alışveriş öncesinde Halkbank Mobil veya Paraf Mobil üzerinden “HEMEN KATIL” butonuna tıklamaları ya da “MAYIS” yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS göndermeleri gerekiyor.

🔁 Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabiliyor ve toplamda en fazla 700 TL ParafPara kazanabiliyor.



⏳ Son Kullanım Tarihi 29 Haziran

Kazanılan ParafParaların 29 Haziran 2025 saat 21:59’a kadar kullanılması gerekiyor. Bu tarihe kadar harcanmayan ParafParalar, 30 Haziran 2025 tarihinde sistem tarafından otomatik olarak silinecek.



📌 Bilgilendirme: Kampanya hakkında daha fazla bilgiye Halkbank’ın resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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