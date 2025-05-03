Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl

2023 yılında sağlık personeline 29 bin TL promosyon ödemesi yapan Ziraat Bankası, yeni dönem için beklentileri yükseltti. 2026’da yenilenecek anlaşma öncesinde gözler ihale sürecine çevrildi.

Sağlık sektöründe görev yapan binlerce kamu çalışanı, 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni promosyon anlaşmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde görevli personelin maaş promosyonu, Ocak 2026’da sona erecek mevcut sözleşmenin ardından yeniden belirlenecek.

2023’te Rekor Promosyon: 29 Bin TL’lik Anlaşma

Ziraat Bankası ile 2023 yılında yapılan anlaşma kapsamında, sağlık çalışanlarına toplamda 29.000 TL’lik promosyon ödemesi yapılmıştı. Bu rakamın 25.200 TL’si doğrudan nakit, kalan 3.000 TL’si ise kredi kartı puanı ve alışveriş avantajları olarak sunulmuştu. Söz konusu promosyon tutarı o dönem büyük ses getirmişti.

Yeni Promosyon Anlaşmasında Beklentiler Büyük

Ancak artan enflasyon ve değişen ekonomik koşullar, o dönem cazip görülen bu rakamı bugün yetersiz kılıyor. Sağlık çalışanları, 2026’da imzalanacak yeni sözleşme kapsamında daha yüksek tutarlarda promosyon talep ediyor. Özellikle memur maaşlarındaki artışlar da bu beklentiyi destekliyor.

Gözler Sonbaharda Başlayacak Müzakerelerde

Yeni dönem promosyon sözleşmesi için müzakerelerin 2025 sonbaharında başlaması bekleniyor. Eylül ve ekim aylarında, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bankalarla görüşerek teklifleri almaya başlayacağı öngörülüyor. Nihai anlaşmanın ise Aralık 2025’te sonuçlanması bekleniyor.

Yine Kıyasıya Bir Rekabet Yaşanacak

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da promosyon süreci, kamu bankaları ile özel bankalar arasında yapılacak ihale ile şekillenecek. Bankalar, hem yüksek teklif sunmak hem de kamuoyu nezdinde olumlu bir algı oluşturmak adına kıyasıya rekabete girecek. Özellikle maaş ödemelerinde güven, dijital hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi kriterler, ihale sürecinde belirleyici olacak.

Sağlık Emekçilerine Güçlü Destek Bekleniyor

Sağlık çalışanları, ekonomik koşullar ve enflasyon baskısı nedeniyle bu kez 50 bin TL’nin üzerini bulan promosyon teklifleri görmeyi umut ediyor. Yeni anlaşmanın kapsamı ve ödeme şekli ise bankaların teklifine ve bakanlıkla yapılacak pazarlıklara göre netleşecek.