Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama

Nefthane sahasında sekiz aylık jeolojik ve sondaj çalışmaları sonucunda ortaya çıkan keşif, enerji piyasalarında dikkat çekti.



🎉 Keşif Zaferi Törenle Kutlandı

Geo-Jade Petroleum yetkilileri, elde edilen başarıyı kutlamak amacıyla özel bir tören düzenledi. Şirket yetkilileri, ilk aşamanın başarıyla tamamlandığını ve şimdi ikinci aşamada sekiz yeni sondaj çalışmasıyla rezervin miktar ve içerik analizlerinin yapılacağını açıkladı.



🗨️ “Net Rakamlar Sondaj Verilerine Bağlı” – Emir Mahmud

Diyala’daki petrol sahalarının yöneticisi Emir Mahmud, keşifle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

🗣️ “Araştırmalar tamamlanmadan rezervin içeriğini ve büyüklüğünü kesin olarak belirlemek mümkün değil. İkinci aşamadaki sondaj çalışmaları, bölgenin gerçek potansiyelini ortaya koyacaktır.”



🗺️ Stratejik Bölgede Jeopolitik Etki

Hanekin ilçesi; Nefthane, Glabat ve İncan sahalarıyla birlikte Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanan “ihtilaflı bölgeler” içinde yer alıyor. Bu nedenle, keşif yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi açıdan da kritik öneme sahip.



🔄 Üretim Sadece Yeni Saha ile Sınırlı Değil

Geo-Jade Petroleum’un yalnızca yeni rezervlerle değil, aynı zamanda bölgede hâlihazırda var olan Xaneqin sahalarındaki üretim kapasitesini artırmak için de çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu hamle, bölgenin enerji üretiminde sürdürülebilir büyüme hedefini destekliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com