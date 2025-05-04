GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Dünya /

Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama

Irak’ın Diyala vilayetine bağlı Hanekin ilçesi yakınlarında, Çin merkezli Geo-Jade Petroleum şirketi tarafından yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfedildi.

Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama

Nefthane sahasında sekiz aylık jeolojik ve sondaj çalışmaları sonucunda ortaya çıkan keşif, enerji piyasalarında dikkat çekti.


🎉 Keşif Zaferi Törenle Kutlandı

Geo-Jade Petroleum yetkilileri, elde edilen başarıyı kutlamak amacıyla özel bir tören düzenledi. Şirket yetkilileri, ilk aşamanın başarıyla tamamlandığını ve şimdi ikinci aşamada sekiz yeni sondaj çalışmasıyla rezervin miktar ve içerik analizlerinin yapılacağını açıkladı.


🗨️ “Net Rakamlar Sondaj Verilerine Bağlı” – Emir Mahmud

Diyala’daki petrol sahalarının yöneticisi Emir Mahmud, keşifle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

🗣️ “Araştırmalar tamamlanmadan rezervin içeriğini ve büyüklüğünü kesin olarak belirlemek mümkün değil. İkinci aşamadaki sondaj çalışmaları, bölgenin gerçek potansiyelini ortaya koyacaktır.”


🗺️ Stratejik Bölgede Jeopolitik Etki

Hanekin ilçesi; Nefthane, Glabat ve İncan sahalarıyla birlikte Irak Merkezi Hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşanan “ihtilaflı bölgeler” içinde yer alıyor. Bu nedenle, keşif yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi açıdan da kritik öneme sahip.


🔄 Üretim Sadece Yeni Saha ile Sınırlı Değil

Geo-Jade Petroleum’un yalnızca yeni rezervlerle değil, aynı zamanda bölgede hâlihazırda var olan Xaneqin sahalarındaki üretim kapasitesini artırmak için de çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Bu hamle, bölgenin enerji üretiminde sürdürülebilir büyüme hedefini destekliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı İstanbul'da az önce deprem oldu; Şener Üşümezsoy jet hızıyla açıkladı
Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl Ziraat Bankası promosyon ödemesi! 50 bin tl
Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor
Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı
2008 Öncesi SGK Girişi Olanlara Büyük Müjde: Yaş Şartsız Emeklilik TBMM'den onay çıktı 2008 Öncesi SGK Girişi Olanlara Büyük Müjde: Yaş Şartsız Emeklilik TBMM'den onay çıktı
Piyasadan Çekiliyor: Kahverengi Yumurta Satışına Neden Yasak Geldi? Piyasadan Çekiliyor: Kahverengi Yumurta Satışına Neden Yasak Geldi?
SON HABERLER
Anneler Günü müjdesi; 700 TL hesaplara yatacak Anneler Günü müjdesi; 700 TL hesaplara yatacak
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kimdir? CHP liderine saldıyı kim yaptı? Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu kimdir? CHP liderine saldıyı kim yaptı?
Sıfır otomobil fiyatları güncellendi; Mayıs zammı belli oldu... İşte en ucuz aracın fiyatı Sıfır otomobil fiyatları güncellendi; Mayıs zammı belli oldu... İşte en ucuz aracın fiyatı
Türkiye onları zengin edecek Türkiye onları zengin edecek
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker; Türk savunma sanayii tarih yazdı Ey şanlı ordu, ey şanlı asker; Türk savunma sanayii tarih yazdı
Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi Emeklilere kara haber; Bayram ikramiyesi iptal edildi
Türkiye geliyor; Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye geliyor; Dünyanın en güçlü orduları açıklandı!
Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama Hem petrol hem doğal gaz rezervi keşfedildi; Davul zurnayla kutlama