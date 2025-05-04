Sıfır otomobil fiyatları güncellendi; Mayıs zammı belli oldu... İşte en ucuz aracın fiyatı

Sıfır araç fiyatları, döviz kurundaki yükselişin yanı sıra ÖTV matrah limitlerinin etkisiyle önemli ölçüde yükselirken, en ucuz sıfır otomobilin fiyatı ise 1 milyon 200 bin TL'ye ulaştı. Böylece araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için fiyat bariyeri daha da yükselmiş oldu.

📌 Mayıs Zammında Rekor Artışlar Var

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın yaptığı değerlendirmeye göre, mayıs ayında araç fiyatlarındaki artış yalnızca döviz kurlarından kaynaklanmıyor. Nisan ayı boyunca Euro/TL kuru ortalama 42,75 TL seviyelerinde seyrederken, Mayıs itibarıyla bu rakam 43,45 TL’ye çıkarak yaklaşık yüzde 1,6 oranında yükseldi. Ancak otomotiv markalarının yaptığı zamlar yüzde 10'u aşan oranlara ulaştı. Bazı modellerde ise fiyat artışı yüzde 16 gibi oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti.

📌 ÖTV Matrahı Zamları Artırıyor

Yalçın, otomobil fiyatlarındaki keskin yükselişlerin büyük oranda ÖTV matrah limitleriyle ilgili olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle kritik eşikte bulunan modellerde yapılan ufak zamların, aracın bir üst vergi dilimine geçmesine ve fiyatların ciddi şekilde artmasına yol açtığını belirten Yalçın, önümüzdeki dönemde ÖTV matrah düzenlemesi yapılmadığı takdirde zamların daha hissedilir hale geleceğini vurguladı. Markaların fiyat pozisyonlama stratejilerinin de fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

📌 Markalara Göre Ortalama Zam Oranları

Mayıs ayında en yüksek zam oranı yüzde 6,1 ile Mercedes-Benz’de gerçekleşti. Mercedes’i yüzde 5,9 ile BYD, yüzde 5,5 ile Toyota, yüzde 5,4 ile KG Mobility takip etti. Citroën yüzde 4,7, Land Rover yüzde 4,2, Volkswagen ise yüzde 4,1'lik zamlarla dikkat çekti. Skoda’da ortalama zam oranı yüzde 3,6 olurken, DS Automobiles yüzde 2,8, Chery ve Suzuki yüzde 2,7, BMW yüzde 2,5, Peugeot ve Kia yüzde 2,4, Opel yüzde 2,1 ve Honda yüzde 2’lik fiyat artışına gitti.

📌 İkinci El Piyasası Durağan

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik ikinci el piyasasını da doğrudan etkiliyor. Ancak ikinci el araçlar mayıs ayına nispeten durağan başladı. Genel ortalamada yüzde 1,5’lik sınırlı bir fiyat artışı gerçekleştiğini belirten Yalçın, piyasadaki genel beklentinin fiyatların düşüp düşmeyeceği yönünde olduğunu söyledi. Yalçın, yatırım amaçlı alımların neredeyse durduğunu, tüketicilerin alım kararlarını sürekli ertelediğini ve ikinci el araçların ortalama satış süresinin 40 güne kadar uzadığını dile getirdi.

📌 Tüketici Krediye Ulaşmakta Zorlanıyor

Sıfır araçlarda fiyat artışlarıyla birlikte krediye erişimin zorlaşması ve kampanyaların azalması, ikinci el piyasasını baskı altında tutan faktörlerin başında geliyor. Alım gücündeki düşüş ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, ikinci eldeki durgunluğu artırarak araç sahipleri ve satıcıları zor durumda bırakıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com