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Arda Turan imzayı çaktı; Avrupa deviyle anlaştı!

📍 Eyüpspor’da tarih yazan genç teknik adam, Londra’da dev kulüple görüştü.

Arda Turan imzayı çaktı; Avrupa deviyle anlaştı!

Trendyol Süper Lig’in bu sezon en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olan Arda Turan, teknik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Eyüpspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesini sağlayan 38 yaşındaki çalıştırıcı, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Londra’da resmi görüşmelere katıldı.


🟣🟡 Eyüpspor’un Süper Lig Serüvenine Damga Vurdu

İstanbul’un köklü kulüplerinden Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde ilk Süper Lig sezonunda beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Eflatun-sarılı ekip, ligin bitimine kısa bir süre kala Avrupa kupaları hedefiyle yarışa dahil oldu.

Turan’ın oyuna bakışı, genç oyunculara verdiği fırsatlar ve liderlik becerisi futbol kamuoyunda büyük takdir topladı.


🤝 Anlaşma Masada: Shakhtar Donetsk ile Görüşme

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre, Shakhtar Donetsk yetkilileri, Arda Turan ile Londra’da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Kaynaklara göre taraflar arasındaki anlaşma oldukça yakın ve resmi imzaların atılması an meselesi.


🏆 Shakhtar, Ukrayna Ligi’nde Şampiyonluk Takibinde

Ukrayna Premier Lig’de mücadele eden Shakhtar Donetsk, şu anda 27 hafta sonunda 57 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Dinamo Kiev’in 67 puanla zirvede olduğu ligde, Shakhtar kalan maçlarda hem zirveye ortak olmayı hem de yeni teknik direktörüyle Avrupa planlamasını şekillendirmeyi hedefliyor.

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