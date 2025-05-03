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Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı

Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiren kritik uyarı geldi.

Cebinde ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor! Son tarihi kaçıranlar yandı

Türkiye genelinde ehliyetini hâlâ yenilemeyen milyonlarca sürücü için zaman daralıyor. 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgeleri tamamen geçersiz hale gelecek. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar ise sembolik yenileme ücretinin çok üzerinde bir ödeme yapmak zorunda kalacak.

Bugün 15 TL, Yarın 7.438 TL!

Şu an için sadece 15 TL karşılığında gerçekleştirilen ehliyet yenileme işlemleri, son tarihin geçmesiyle birlikte vatandaşların cebini ciddi şekilde yakacak. Ağustos 2025 itibarıyla eski ehliyetini değiştirmeyen sürücüler, yeni belge için tam 7.438 TL ödemek zorunda kalacak. Geciken her gün, binlerce liralık fark anlamına geliyor.

4 Milyon Sürücü Hâlâ Risk Altında

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugüne dek yaklaşık 31,6 milyon kişi yeni tip sürücü belgesine geçti. Ancak 4,2 milyon kişi hâlâ eski tip ehliyetle araç kullanıyor. Bu kişiler için zamanla yarış resmen başladı.

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni ehliyet almak isteyenler aşağıdaki yöntemlerle randevu oluşturabiliyor:

Alo 199 Çağrı Merkezi
nvi.gov.tr (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri resmi web sitesi)
Mobil uygulama üzerinden randevu sistemi
Randevu sonrası şu belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne şahsen başvuru yapılması gerekiyor:

Mevcut (eski tip) ehliyet
15 TL ödeme dekontu
Sürücü sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi
Yeni ehliyetler PTT aracılığıyla başvuru sahibinin adresine gönderiliyor. Bu süreçte araç kullanmak isteyenler, geçici sürücü belgesiyle trafikte yer alabiliyor.

Son Günü Beklemeyin, Yoğunluk Artabilir

Yetkililer, başvuruların son haftalara bırakılması halinde sistemde ciddi yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Randevu bulamayanlar hem araçsız kalabilir hem de cezalı ödeme yüküyle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden işlemleri erkenden tamamlamak büyük önem taşıyor.

Hem Cebinizi Hem Haklarınızı Koruyun

31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetini yenileyen sürücüler, yalnızca yasal zorunluluğu yerine getirmekle kalmayacak, aynı zamanda 7.423 TL’ye kadar ek maliyetten de kurtulacak. Ertelemek yerine harekete geçmek, hem zamandan hem paradan tasarruf ettirecek.

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