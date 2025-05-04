Yasak Elma'da oynamıştı; Geri dönüyor; Detaylar netleşti

FOX ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz yıl final yapmış olsa da projeyle özdeşleşen yıldız oyuncularından biri ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Kumru karakteriyle hafızalara kazınan Biran Damla Yılmaz, Most Yapım’ın NOW platformu için hazırladığı yeni dizinin başrolü için imzayı attı.



📄 Yeni Dizi, Şanlıurfa ve İstanbul Arasında Kuruluyor

Henüz ismi açıklanmayan dizide, Biran Damla Yılmaz Yıldız adlı ana karakteri canlandıracak. Projenin çekimlerinin büyük bölümü Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. İlk etapta Mardin düşünülse de aynı dönemde çekimleri yapılacak Uzak Şehir dizisi nedeniyle bu karar revize edildi. Dizinin kalan sahneleri ise İstanbul’un farklı lokasyonlarında tamamlanacak.



✍️ Senaryosunu Ercan Uğur Yazıyor, Yönetmen Koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş

Yönetmenliğini başarılı isim Deniz Çelebi Dikilitaş’ın, senaryosunu ise deneyimli kalem Ercan Uğur’un üstlendiği dizi, hem görsel atmosferi hem de karakter derinliğiyle iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel dokusu, senaryo dünyasına estetik bir katkı sağlayacak.



💬 Biran Damla Yılmaz: Hayranlarına Sürpriz Dönüş

Yasak Elma’dan sonra sosyal medyada sıkça “Ne zaman dönüyorsun?” sorularına maruz kalan 27 yaşındaki oyuncu, bu projeyle ekranlara resmen dönüş yapıyor. Yıldız karakteriyle yeni bir döneme adım atan Yılmaz, sektördeki yükselişini sürdürüyor.



📍 Güneydoğu’da Dizi Seferberliği

2025 yayın döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, dizi sektörünün önemli üretim merkezlerinden biri hâline geliyor. Aynı dönemde;

“Uzak Şehir” dizisi ikinci sezon çekimlerine Mardin’de devam edecek,

“İnce Sızı” adlı yeni dizi ise Gaziantep’te sete çıkacak.

Bu üç yapım, bölgenin kültürel zenginliğini ekranlara taşımayı hedefliyor.