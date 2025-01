Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi; Böyle pişkinlik görülmedi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ergül, savcılık sorgusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Grand Kartal'ın sahibi Halit Ergül'ün ifadesi;

Otel sahibi Halit Ergül, yangının nedenlerini sorgularken suçlamaların odak noktasını otelin çalışanlarına ve dış firmalara çevirdi. Yangının mutfakta başladığını belirten Ergül, aşçıbaşından mutfak personeline kadar herkesin sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü. Ayrıca, yangın güvenliği konusunda yetkililerin denetimlerini yapmasına rağmen, herhangi bir eksiklik tespit edilmediğini iddia etti. Ergül'ün ifadesi şöyle devam etti:

Aşçıbaşı ve Mutfak Personeli: Ergül, otelin mutfak personelinin, özellikle aşçıbaşının, mutfakta kullanılan elektrikli ekipmanların düzenli bakım ve kontrolünü yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca, mutfakta görevli çalışanların yangın riskleri konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Elektrikçi ve Güvenlikçiler: Otelin elektrikçisiyle yangın alarm sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğini belirten Ergül, sistemde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını savundu. Ayrıca, güvenlik hizmetleri sağlayan şirketin de gerekli önlemleri aldığını ancak yangın anında sistemin çalışmaması nedeniyle alarmın devreye girmediğini ifade etti.

Danışmanlık Şirketi: Ergül, otelinin düzenli olarak denetimlerden geçtiğini ve her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir danışmanlık şirketi tarafından denetlendiğini ifade etti. Ancak, denetimlerde yangına dair herhangi bir eksiklik bulunmadığını savundu.

Yangına Karşı Alınan Önlemler ve Erken Uyarı Sistemi

Yangın anında oteldeki alarm sisteminin devreye girmediği belirtilmişti. Ergül, yangın alarm sisteminin var olduğunu ancak yangının ilk anlarında bu sistemin hasar gördüğünü öne sürdü. Buna rağmen, otelin duman dedektörlerinin devreye girdiğini belirtti. Ayrıca, yangın tatbikatlarının düzenli olarak yapıldığını ve her odada kaçış planlarının yer aldığını söyledi.

Ergül, 2007 yılında yapılan otelin inşaatının, o dönemde geçerli olan yönetmeliklere uygun yapıldığını ve o tarihlerde yağmurlama sisteminin zorunlu olmadığını belirtti. Bu yüzden, otelin yangın güvenliği açısından eksik bir durumu bulunmadığını öne sürdü. Ancak, yangın sonrası yapılan incelemelerde, alarm sisteminin yanı sıra bazı diğer eksiklikler de gündeme gelmişti.

Yangın Tatbikatları ve Otelin Güvenlik Önlemleri

Grand Kartal Otel’de, otel açılmadan önce düzenli olarak yangın tatbikatlarının yapıldığını ve tüm personelin bu tatbikatlara katıldığını belirten Halit Ergül, otelin her noktasının güvenli olduğuna inandığını dile getirdi. Her odada yangına karşı kaçış yollarını gösteren ışıklı tabelaların bulunduğu ve her odada kişilerin nereden çıkacaklarıyla ilgili bilgilendirici planların yer aldığı ifade edildi.

Elektrikçi ve Güvenlik Firma Yetkilileri İddialara Yanıt Verdi

Otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, kendisinin sadece verilen görevleri yerine getirdiğini ve yangın alarm sistemleriyle ilgili herhangi bir teknik bilgisi olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Ayrıca, yangın güvenlik sisteminin dışarıdan taşeron firmalar tarafından sağlandığını ve bu konuda sorumluluğun otel yetkililerinde olduğunu vurguladı.

Özel güvenlik şirketinin yetkilileri de, güvenlik hizmetlerinin her zaman sağlandığını ve yangın anında güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Ancak, yangının nasıl başladığı konusunda net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

