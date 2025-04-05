Arka Sokaklar diziside ters köşe eden gelişme; O isim kadroya katıldı

19. sezonunda da reyting tahtasındaki yerini koruyan dizinin yeni yüzü, usta oyuncu Saruhan Hünel oldu.

Saruhan Hünel’in Rolü ve Karakter Detayları

Hünel, İstanbul’un yeraltı dünyasının korkulan ismi Serdar Bulut karakterini canlandıracak. Geçmişte çözülemeyen bir cinayet dosyasının yeniden gündeme gelmesiyle Rıza Baba (Zafer Ergin) ve ekibinin radarına giren Bulut, dizide karmaşık bir gerilim hattının merkezine yerleşiyor. Senaryo kaynaklarına göre, karakterin geçmişiyle bağlantılı sırlar, ekibin operasyonlarını zora sokacak.

Güçlenen Kadro

Saruhan Hünel’in katılımı, dizinin oyunculuk kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Kurtlar Vadisi ve Çukur gibi yapımlardaki performansıyla tanınan Hünel, suç patronu tiplemelerindeki başarısıyla biliniyor. Diziye dair ilk açıklamasında, “Serdar Bulut, izleyiciyi hem korkutup hem de meraklandıracak bir karakter. Rıza Baba ile olan zekâ mücadelesi, senaryonun bel kemiğini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Senaryodaki Sürprizler

Reyting Başarısı: 708. bölüm, AB grubunda %18.4, toplamda %24.7 izlenme oranıyla haftanın en çok izlenen içeriği oldu.

Yapım Ekibinin Disiplini: 2006’dan bu yana kesintisiz devam eden dizi, yapımcı Erler Film’in deneyimi ve senarist Ozan Yurdakul’un kurgudaki ustalığıyla dikkat çekiyor.

Gerilim Dolu Senaryo: Geçmişteki bir cinayetin izleri, Metin (Özgür Ozan) ve Ceyhun’un (Ozan Çobanoğlu) beklenmedik bir çatışmaya sürüklenmesine yol açacak. Fragmanlarda, Metin’in hayatının tehlikede olduğu ima ediliyor.

Hünel’in kadroya katılım haberi, sosyal medyada #ArkaSokaklarYeniYüz etiketiyle trend oldu. Hayranlar, “Diziye müthiş bir enerji katacak” yorumlarıyla heyecanını dile getirirken, bazı izleyiciler “Rıza Baba’nın en güçlü rakibi geliyor” paylaşımları yaptı.