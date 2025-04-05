Büyük sürpriz; O illere lapa lapa kar geliyor

Sürpriz gibi gelen bu hava değişikliği vatandaşları şaşırtırken, özellikle yüksek kesimlerde kar

Nisan Ayında Kar Yağar mı? Evet, Yağar!

İklim değişikliğiyle birlikte mevsim normallerinde şaşırtıcı sapmalar görmek artık olağan hale geldi. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde havalar bir anda soğudu, gökyüzü griye büründü, yağmur başladı. Ancak bu yağışların ardından yüksek kesimlerde kar ihtimali konuşulmaya başlandı. Hatta bazı illerde bu ihtimal çoktan gerçeğe dönüştü bile.

Ramazan Bayramı’na kısa süre kala, pek çok kişi tatil planı yaparken, kar haberiyle planlar da revize olmak zorunda kalabilir. Üstelik bu sadece doğu illeriyle sınırlı değil; İç Anadolu ve Marmara’nın bazı şehirlerinde de kar bekleniyor.

Kar Yağışı Beklenen 19 İl Belli Oldu

İşte meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre kar yağışının etkili olacağı iller:

Ankara

Bursa

Konya

Sivas

Bolu

Kayseri

Eskişehir

Yozgat

Nevşehir

Çorum

Kütahya

Erzurum

Erzincan

Artvin

Düzce

Karabük

Gümüşhane

Bayburt

İllere göre kar yağışı günü de değişiyor. Örneğin Ankara, Bursa ve Eskişehir’de Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kar beklenirken, Erzurum ve çevresinde kar Cuma günü etkisini gösterecek. Konya, Kayseri ve Sivas gibi İç Anadolu şehirlerinde ise kar yağışı gece saatlerinde başlayabilir.

Karın Gelişiyle Ne Değişecek?

Bu sürpriz kar yağışı özellikle tarım faaliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Henüz çiçek açan meyve ağaçları için geç don riski var. Aynı zamanda şehir içi ulaşımda da sıkıntılar yaşanabilir. Belediyelerin bu duruma hazırlıklı olması beklenirken, vatandaşların da hem kıyafet hem de ulaşım açısından dikkatli olmaları gerekiyor.

Sürücüler zincir ve kış lastiği tedbirlerini bir kenara atmış olabilir ama bu hafta yeniden ihtiyaç duyulabilir. Kar lastiği olmadan yola çıkmamak, sis ve buzlanma ihtimaline karşı da dikkatli olmak şart.

İklim Şaşırtıyor, Bahar Karla Karışık

Son yıllarda alışık olduğumuz gibi, mevsimler giderek birbirine karışıyor. Artık “Nisan’da kar yağmaz” demek çok iddialı bir cümle. Havanın ne yapacağı belli olmuyor. Bugün güneşle başlayan bir gün, akşama doğru tipiyle bitebilir.

Küresel iklim değişikliği bu durumun başlıca nedeni. Mevsim geçişleri artık daha sert, sıcaklık farkları daha yüksek. Sabah 15 derece olan hava, akşam sıfıra inebiliyor. Bu yüzden uzmanlar, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ani hava değişimlerine karşı uyarıyor. kalınlığının ciddi seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

Kaynak: MGM