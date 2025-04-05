12.000 TL + 1.874 TL destek açıklandı! Başvuru yapan PTT'den alıyor!

Toplumun dezavantajlı kesimlerine öncelik tanıyan Bakanlık, kadınların ekonomik olarak ayakta durabilmelerini sağlamak amacıyla özellikle yoksulluk, eş kaybı veya engelli çocuğa sahip olma gibi özel durumlara karşı kapsamlı yardım programları geliştiriyor. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen kadınların belirli şartları taşıması gerekiyor. Başvurular uygun bulunduğu takdirde düzenli ödemelerle destek süreci başlıyor.

Yılda 12.000 TL Nakit Destek: Eşi Vefat Eden Kadınlara Düzenli Ödeme

Kadınlara yönelik en önemli sosyal yardımlardan biri, eşini kaybeden kadınlar için sunuluyor. Aile Bakanlığı, sosyal güvencesi olmayan ve son resmi nikahlı eşi vefat etmiş kadınlara aylık 1.000 TL tutarında düzenli ödeme yapıyor. Bu destek iki ayda bir 2.000 TL olarak yatırılıyor ve yılda toplamda 12.000 TL’yi buluyor.

Bu yardım programı, özellikle tek başına çocuk büyütmeye çalışan, geçimini sağlamakta zorlanan kadınlar için hayati bir önem taşıyor. Kadınların bu ödemeleri alabilmesi için SGK veya benzeri herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmamaları gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor.

500.000 TL’ye Varan Konut Yardımı: Ev Sahibi Olma Hayali Gerçekleşiyor

Aile Bakanlığı, yalnızca nakdi yardım yapmakla kalmıyor; aynı zamanda ev sahibi olmakta zorlanan eşi vefat etmiş kadınlara da konut yardımı sağlıyor. Bu destekten yararlanabilmek için kadının herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması ve eşinin vefatından sonra üç çocuğuyla birlikte yaşamını sürdürmeye çalışması gerekiyor.

Konut desteği kapsamında kadınlara 500.000 TL’ye kadar nakit destek sağlanabiliyor. Bu destekle ya bir ev satın alınabiliyor ya da bir arsa üzerinde konut inşa edilebiliyor. Proje bazlı olarak yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin de katkısıyla gerçekleştirilen bu yardım, kadının barınma sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor. Detaylı başvuru şartları ve süreç, il sosyal hizmetler müdürlüklerinden öğrenilebiliyor.

Engelli Çocuğu Olan Kadınlara Aylık 1.874 TL Destek

Kadınların bakım yükünü hafifletmeye yönelik bir diğer sosyal yardım ise engelli çocuk sahibi aileler için uygulanıyor. Bakanlık, yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan çocukların annelerine aylık 1.874 TL ödeme yapıyor. Bu destek, 18 yaş altı çocuklar için geçerli ve yalnızca annenin değil, ailedeki engelli bireylerin bakımını üstlenen diğer bireyler için de uygulanabiliyor.

Destek, çocuğun kurumsal bakım altına alınmadan aile ortamında büyümesini sağlamayı amaçlıyor. Özellikle bakım maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde bu tür yardımlar, aile bütçesine büyük katkı sağlıyor. Başvuru için sağlık kurulu raporu ve diğer belgelerin tam olması gerekiyor.

Asker Eşlerine Özel Destek: Her Ay 800 TL Nakit Yardım

Vatani görevini yerine getiren askerlerin eşleri de Aile Bakanlığı’nın sosyal destek kapsamı altında. Eşi askere giden, sosyal güvencesi olmayan kadınlara aylık 800 TL nakit yardım yapılıyor. Bu ödeme de iki ayda bir olmak üzere yatırılıyor ve askerlik süresi boyunca devam ediyor.

Bu yardım, özellikle çocuklu kadınlar için büyük bir destek sunarken, ekonomik olarak zor günlerden geçen aileler için de önemli bir can simidi işlevi görüyor. Destek ödemesi için başvuru, eşin askerlik belgesiyle birlikte il/ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarına ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: Sosyal yardımlar için başvuru süreçlerinde güncel bilgiye ulaşmak adına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da e-Devlet sistemine başvurmanız