Mantar toplarken hazine buldu; Karaman bu olayı konuşuyor

Geçtiğimiz yıl, Antik Amfora içerisinde yer alan 247 gümüş sikkesiyle, milattan önce 5. ve 6. yüzyıllara ait olduğu düşünülen, 20 farklı devlete ait eser bulundu.

Bir Vatandaşın Devlete Borcu

Adem Algül, mantar toplamak amacıyla girdiği ormanda, dikkat çekici bir siyahlığa rastladı. İlk başta mantarın izini süren Algül, kısa sürede elinde bronz madeni bir nesnenin olduğunu fark etti. Yapılan incelemede, bu nesnenin antik bir denizci amforası olduğu ve içerisinin tarihi gümüş sikkelerle dolu olduğu ortaya çıktı. Vatandaş, eseri zaman kaybetmeden Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim ederek, ülkesine olan borcunu yerine getirdiğini belirtti.

Kıymet Takdiri ve Tartışmalı Değer Biçimi

Müzeler tarafından “envanterlik eser” olarak kabul edilen sikkeler, Müze Envanter Defteri’ne kaydedildi. Ancak teslimin ardından, kültür varlıkları için yapılan kıymet takdiri sonucunda Adem Algül’e 155 bin 350 lira ödül verildi. Kendisi ise, ödülün yetersiz olduğunu ileri sürerek süreci yargıya taşıdı. Ankara İdare Mahkemesi, eserlere ilişkin nihai fiyatlandırmanın yapılabilmesi için bilirkişiden detaylı rapor talep etti.

Bilirkişi Raporu ve Değer Tespiti Sorunu

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, “Gümüş sikkelerin tarihi değeri, hammadde fiyatı üzerinden takdir ediliyor; dolayısıyla, gerçek tarihi değerin belirlenmesi imkansızdır” ifadesi yer aldı. Bilirkişiler, sikkelerin toplam ağırlığının 2976,79 gram olduğunu ve bugünkü piyasa değeri üzerinden yaklaşık 117 bin 106 lira hesaplandığını belirttiler. Ancak bu yaklaşım, eserin kültürel ve tarihi önemi göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalıyor.

Mirasın Korunması

Sikkelere nasıl ulaştığını anlatan Algül, “Ormanda mantar toplarken bulduğum bu eşsiz hazineyi devletime ve müzelerimize kazandırmanın onurunu yaşadım. Fakat verilen ödül, emeğimin ve kültürel mirasımıza kattığım değerin karşılığı olamaz,” dedi. Vatandaş, eserin tarihi değerinin eksiksiz olarak değerlendirilmesini, böylece kültürel mirasımızın yurt dışına çıkmadan, yerli kurumlarda sergilenmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA