Prof. Naci Görür'den korkunç uyarı; O fay için zaman doldu! Bugün, yarın...

Görür, levha hareketlerinin oluşturduğu stresin zamanla faylarda biriktiğini ve deprem riskini artırdığını vurguladı.

Levha Hareketleri ve Fay Stresi

Prof. Dr. Görür, Anadolu ve Avrasya levhaları arasındaki sürekli hareketin, her yıl sadece 1-2 santimetre ilerleyerek faylarda stres birikimine yol açtığını belirtti. "Faylar, stresle dolar. Bu stres, levhaların görünmeyen ve işitilmeyen hareketleriyle adeta bir kumbara etkisi yaratır," diyen Görür, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının da benzer şekilde zamanı geldiğinde deprem üreteceğini sözlerine ekledi.

Yedisu Fayı'nın Kritik Döneminde Olduğu İddiası

Görür, Yedisu Fayı'nın 250 senelik periyodunun bugün için tamamlandığını belirterek, "Deprem her gün, her hafta olmuyor; süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağındadır," şeklinde konuştu. Bu açıklamasıyla, fayın uzun bir süre boyunca deprem riskini artıran birikimi tamamladığını ve yaklaşan bir sarsıntının ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Tarihsel Depremler ve Geleceğe Yönelik Uyarılar

1939 Erzincan depreminde yaşanan yıkıcı felaket örneğine değinen Görür, Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı'nın 1784 yılından bu yana kırılmadığını hatırlattı. "Depremler, sağda solda meydana gelen diğer sarsıntılarla enerjiyi transfer edebiliyor. Bu yüzden Yedisu Fayı'nın kırılması, kehanet değil, bilimsel verilere dayalı bir değerlendirmedir," diyerek, zamanı kesin olarak söylemesek de, Bingöl'ün deprem riskine karşı alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti.

Deprem Dirençli Yapılar ve Alınacak Önlemler

Prof. Dr. Görür, en önemli konunun zamanlamadan ziyade deprem riskine karşı yapıların güçlendirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan, Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?" diye sordu. Programda, mimarlar, mühendisler ve vatandaşların da yer aldığı tartışmalarda, bölgedeki deprem riskinin azaltılması için alınabilecek önlemler detaylı olarak ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı