Türk Savunma Sanayisinden dev hamle; Dünya haritası yeniden çiziliyor!

LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı’nda Brezilyalı savunma şirketi SIATT ile imzalanan sözleşme, Türkiye’nin ilk jet motoru ihracatını resmiyet kazandırdı.

Teknik Yetkinlik ve Performans Detayları

KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru, 330 mm çapı ve 50 kilogram hafifliğiyle dikkat çekerken, 3.200 newton itki kapasitesiyle seyir füzelerinde kritik bir rol üstleniyor. Yerli mühendislikle geliştirilen motor, SOM ve Atmaca gibi Türkiye’nin milli seyir füzelerine güç veriyor. Seri üretim sürecine geçilmesi ve teslimatların devam etmesi, motorun operasyonel güvenilirliğini kanıtlar nitelikte.

Deneyim ve Uzmanlıkla Şekillenen Bir Başarı Hikayesi

Kale Jet Motorları, savunma ve havacılık alanındaki 20 yılı aşkın deneyimini, KTJ-3200’ün tasarım ve üretim sürecine aktardı. Şirketin Ar-Ge ekibi, motorun yüksek performansını kritik testlerle doğrularken, NATO standartlarına uygunluk ve sertifikasyon süreçlerindeki başarılarıyla da sektördeki uzmanlığını perçinledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya, “Bu ihracat, sadece bir motor satışı değil, Türk mühendisliğinin global arenadaki teknolojik yetkinliğinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Güvenilirlik ve Yetkinliğin Küresel Tanınırlığı

LAAD Fuarı gibi dünya çapında prestijli bir platformda gerçekleşen anlaşma, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki güvenilirliğini vurguluyor. SIATT yetkilileri, motorun test aşamalarındaki performans verileri ve Kale Jet’in sahada kanıtlanmış tedarik zinciri disiplini nedeniyle iş birliğine karar verdiklerini belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif olarak kullanılan SOM ve Atmaca füzelerinin saha testlerindeki başarı oranları, motorun dayanıklılığına dair somut veriler sunuyor.

Milli Teknolojiden Küresel Yatırıma

KTJ-3200’ün ihracatı, Türkiye’nin savunma sanayisinde “ithal ikamesi” hedefinden “teknoloji ihracatı” aşamasına geçişinin simgesi olarak yorumlanıyor. Kale Jet Motorları, bu projeden elde edilen birikimle yeni nesil turbojet motorlar üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri, bu adımın gelecek dönemde Avrupa ve Asya pazarlarına yönelik iş birliklerinin önünü açacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı