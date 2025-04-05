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Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yangın yeri; Büyük yalan çıktı

SHOW TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, 4 Nisan 2025’te yayınlanan 95. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yangın yeri; Büyük yalan çıktı

Dizi, bu bölümde hem duygusal hem de gerilim dolu sahnelerle dikkat çekerken, sosyal medyada da #KızılcıkŞerbeti etiketiyle 10 saat boyunca gündemde kaldı. 

Bölümün Öne Çıkan Detayları

Pembe’nin İntikam Planı: Abdullah’ın Işıl’la olan ilişkisini öğrenen Pembe (Sibel Taşçıoğlu), tüm aileyi bir yemekte toplayarak gerçekleri ortaya döktü. Abdullah’a attığı tokat ve Işıl’ı rezil etmesi, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Bu sahne, dizinin en çarpıcı anlarından biri olarak kayıtlara geçti. 

Kıvılcım’ın Sağlık Krizi: Hamileliği sırasında kanama yaşayan Kıvılcım (Evrim Alasya), hastaneye kaldırıldı. Doktorların "Bebek sağlıklı" açıklamasıyla rahatlayan Ömer (Barış Kılıç) ve Kıvılcım, duygusal bir yeniden doğuş yaşadı.

Doğa’nın Mali Çıkmazı: Fatih’in (Doğukan Güngör) harcamaları kısıtlaması nedeniyle kredi çeken Doğa (Sıla Türkoğlu), bu kararın sonuçlarıyla yüzleşti. Ünal Hastanesi’nden sahte rapor alma girişimi, aile içi gerilimi tırmandırdı.

Nursema ve Firaz’ın Yeni Hayatı: Asude’nin (Servet Pandur) himayesinde yaşamaya başlayan çift, ilişkilerini güçlendirmeye çalışırken, Firaz’ın romantik jestleri dikkat çekti. 

Ayrılık İddiaları Yalan Çıktı

Son dönemde medyada yer alan "Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılacağı" iddiaları, yapım şirketi Gold Film’den resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, bölümde Pembe’nin merkezi rolüyle çürütüldü. Pembe’nin intikam planları ve aile dinamiklerindeki etkisi, karakterin hikâyesinin henüz sonlanmadığını gösterdi.

Kaynak: Show TV

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