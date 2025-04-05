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''Anlayamazsınız'' videosuyla ikon olmuştu; O çocuk bakın şimdi ne iş yapıyor?

Türkiye’nin 2014 yılında tanıdığı ve “Anlayamazsınız” sözleriyle gündeme oturan Kaan Kavrayış, tutkusunu mesleğe dönüştürerek Fransa’da tamamladığı havacılık eğitiminin ardından pilot olarak kariyerine devam ediyor.

''Anlayamazsınız'' videosuyla ikon olmuştu; O çocuk bakın şimdi ne iş yapıyor?

Kavrayış, 11 yıl önce İstanbul Boat Show’da teknelere duyduğu hayranlığı dile getirdiği o meşhur röportajda, “Anlayamazsınız” ifadesiyle dikkat çekmişti. Bu süreçte deniz tutkusunu havacılıkla birleştiren Kavrayış, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan prestijli École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC)’da lisans eğitimini tamamladı. 2023’te mezun olduktan sonra Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) onaylı Pilot Lisansı (CPL) alarak profesyonel havacılık sektörüne adım attı.

Uzmanlık: Sertifikasyon ve Teknik Yetkinlik

ENAC’ın dünya çapında tanınan eğitim müfredatından aldığı teorik ve simülasyon tabanlı uçuş eğitimleriyle donanan Kavrayış, Airbus A320 tipi ticari uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapıyor. Eğitim sürecinde 1.500 saatten fazla uçuş deneyimi kazandığı bilinen Kavrayış, özellikle zorlu hava koşullarında karar verme becerileriyle dikkat çektiği bir okul projesiyle ENAC’ın “Yılın En İnovatif Pilot Adayı” ödülünü kazandı.

Güvenilirlik: Uluslararası Standartlarda Bir Kariyer

Havacılık sektöründe güvenilirliğin en kritik unsuru olan sertifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlaması, Kavrayış’ın yetkinliğini perçinledi. Fransa merkezli bir havayolu şirketinde görev alması, Avrupa Birliği’nin sıkı güvenlik denetimlerinden geçtiğinin de göstergesi. Konuyla ilgili açıklama yapan şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Émilie Rousseau, “Kaan, teknik bilgisinin yanı sıra ekip yönetimindeki liderlik vasıflarıyla da öne çıktı” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Yansımalar ve Sosyal Medya Etkisi

Kavrayış’ın kariyer tercihi, sosyal medyada hem olumlu hem de eleştirel tepkilerle gündem oldu. “Hakikaten anlayamazmışız” gibi esprili yorumların yanı sıra, eğitim sürecindeki azmine vurgu yapan mesajlar da dikkat çekti. Havacılık otoriteleri ise onun hikayesini, “Tutkunun disiplinle birleştiğinde mesleki başarıyı nasıl şekillendirdiğinin kanıtı” olarak yorumladı.

“Anlayamazsınız”dan “Başardım”a

Kaan Kavrayış’ın hikayesi, bir çocuğun tutkusunun nasıl global bir kariyere dönüşebileceğinin sembolü oldu. Kendisiyle yapılan son görüşmede, “Deniz ve gökyüzü, sınırsızlığın iki farklı yüzü. İkisini de sevmek, özgürlüğe duyduğum saygının bir yansıması” diyen Kavrayış, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de havacılık eğitimine katkı sağlamayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

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