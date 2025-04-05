GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Spor /

Hakan Çalhanoğlu dünya devine imzayı çakıyor; 35 milyon Euro

Geçtiğimiz sezondan bu yana Inter ile yollarını ayıracağı konuşulan yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili şaşırtan gelişmeler devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu dünya devine imzayı çakıyor; 35 milyon Euro

Milli takımın önemli isimlerinden olan Çalhanoğlu, İtalyan devinde gösterdiği performansla dikkat çekerken, kulüp içindeki belirsizlik transfer spekülasyonlarını yeniden alevlendirdi.

Performans ve Piyasa Değeri

Inter forması altında bu sezon 33 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistle takımının orta sahasında etkili performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, onun hem ligdeki hem de uluslararası arenadaki etkisini ortaya koyuyor.

Transfer İddiaları ve Potansiyel Gelişmeler

Son dönemde ortaya atılan iddialara göre, Hakan Çalhanoğlu’nun adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte, dünya devlerinden Manchester United tarafından da gündeme getirildi. İngiliz kulübünün, orta sahasını lider ve yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirme amacıyla 31 yaşındaki futbolcu için en az iki yıllık bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor. Özellikle Manchester United’ın teknik direktörü Ruben Amorim’in, Çalhanoğlu’nun oyun stiline ve liderlik özelliklerine dikkat ettiği ifade ediliyor.

Geçmiş ve Gelecek Perspektifi

Bayern Münih gibi büyük kulüplerin de geçmişte Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği bilinirken, futbolcunun önceki dönemlerde Inter forması altında kalmayı tercih etmesi, bu sezon yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden değerlendirilme sürecine girdiğini gösteriyor. İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi, transfer sürecinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkarken, çıkabilecek olası teklifler ve müzakereler futbol camiasında merakla takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi, Spor Kulisleri, Teknik Analiz Raporları

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı