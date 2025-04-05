Hakan Çalhanoğlu dünya devine imzayı çakıyor; 35 milyon Euro

Milli takımın önemli isimlerinden olan Çalhanoğlu, İtalyan devinde gösterdiği performansla dikkat çekerken, kulüp içindeki belirsizlik transfer spekülasyonlarını yeniden alevlendirdi.

Performans ve Piyasa Değeri

Inter forması altında bu sezon 33 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistle takımının orta sahasında etkili performans sergiledi. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, onun hem ligdeki hem de uluslararası arenadaki etkisini ortaya koyuyor.

Transfer İddiaları ve Potansiyel Gelişmeler

Son dönemde ortaya atılan iddialara göre, Hakan Çalhanoğlu’nun adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte, dünya devlerinden Manchester United tarafından da gündeme getirildi. İngiliz kulübünün, orta sahasını lider ve yaratıcı bir oyuncu ile güçlendirme amacıyla 31 yaşındaki futbolcu için en az iki yıllık bir teklif sunmayı planladığı belirtiliyor. Özellikle Manchester United’ın teknik direktörü Ruben Amorim’in, Çalhanoğlu’nun oyun stiline ve liderlik özelliklerine dikkat ettiği ifade ediliyor.

Geçmiş ve Gelecek Perspektifi

Bayern Münih gibi büyük kulüplerin de geçmişte Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği bilinirken, futbolcunun önceki dönemlerde Inter forması altında kalmayı tercih etmesi, bu sezon yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden değerlendirilme sürecine girdiğini gösteriyor. İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar devam eden sözleşmesi, transfer sürecinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkarken, çıkabilecek olası teklifler ve müzakereler futbol camiasında merakla takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi, Spor Kulisleri, Teknik Analiz Raporları