Elektriğe okkalı zam; Bugün başladı! Vatandaş isyanda

Açıklamada, mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında fiyat artışı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu düzenleme ile 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 259,04 TL’ye yükseldi.

EPDK’nın açıklamasında, artışların elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinin yanı sıra, küresel piyasalarda yaşanan maliyet artışlarına bağlı olarak belirlendiği ifade ediliyor. Açıklamada yer alan bilgilere göre, elektrik fiyatlarındaki bu güncelleme, sektörün maliyet dinamiklerine paralel olarak yapıldı.

Ayrıca, BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan edilen doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai doğal gaz satış fiyatlarında da sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusu. Bu artışların, enerji üretim süreçlerinde kullanılan doğal gaz maliyetlerinin yükselmesine bağlı olduğu vurgulandı.

Tarifelerin 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği duyurulurken, EPDK ve BOTAŞ yetkilileri, enerji piyasalarındaki küresel ve yerel gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini belirtti. Bu düzenlemeler, tüketiciler ve sektör paydaşları tarafından yakından izlenirken, fiyat artışlarının uzun vadeli piyasa dengeleri açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Elektrik zamları resmi açıklama