GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Elektriğe okkalı zam; Bugün başladı! Vatandaş isyanda

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış, nihai elektrik perakende satış fiyatlarına yansıyor.

Elektriğe okkalı zam; Bugün başladı! Vatandaş isyanda

Açıklamada, mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında fiyat artışı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu düzenleme ile 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 259,04 TL’ye yükseldi.

EPDK’nın açıklamasında, artışların elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinin yanı sıra, küresel piyasalarda yaşanan maliyet artışlarına bağlı olarak belirlendiği ifade ediliyor. Açıklamada yer alan bilgilere göre, elektrik fiyatlarındaki bu güncelleme, sektörün maliyet dinamiklerine paralel olarak yapıldı.

Ayrıca, BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan edilen doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai doğal gaz satış fiyatlarında da sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusu. Bu artışların, enerji üretim süreçlerinde kullanılan doğal gaz maliyetlerinin yükselmesine bağlı olduğu vurgulandı.

Tarifelerin 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği duyurulurken, EPDK ve BOTAŞ yetkilileri, enerji piyasalarındaki küresel ve yerel gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini belirtti. Bu düzenlemeler, tüketiciler ve sektör paydaşları tarafından yakından izlenirken, fiyat artışlarının uzun vadeli piyasa dengeleri açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Elektrik zamları resmi açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı