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Ziraat Bankası günlük 80 TL taksitle 40.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Ziraat Bankası, ekonomik sıkışıklık yaşayan, ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşlara nefes aldıracak yeni bir kredi kampanyasını devreye aldı.

Ziraat Bankası günlük 80 TL taksitle 40.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Nakit desteğine ihtiyaç duyan bireylerin anında yararlanabileceği bu kampanya kapsamında, düşük taksitlerle yüksek tutarda kredi imkânı sağlanıyor. Günlük sadece 80 TL’lik ödeme ile 40.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alınabiliyor.

Günlük 80 TL Taksitle 40.000 TL Kredi Fırsatı

Ziraat Bankası'nın duyurduğu yeni kredi kampanyasında, kredi ödeme planı kullanıcı dostu olacak şekilde düzenlendi. Kredi vadesi ve ödeme planına göre, günde sadece 80 TL taksitle 40.000 TL nakit destek alınabiliyor. Bu ödeme planı, özellikle sabit geliri olan ve bütçesini sarsmadan borçlanmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip.

Kampanyada, kredi vadesi genellikle 36 aya kadar uzayabiliyor. Faiz oranları ise kredi notuna ve müşteri profilinize göre değişiklik gösterebiliyor. Kredi detayları bireysel olarak değerlendirildiği için başvuru sürecinde kişiye özel faiz oranları uygulanabiliyor.

Başvuru Süreci: Şubeye Gitmeye Gerek Yok!

Ziraat Bankası, kredi başvuru sürecini tamamen dijitalleştirerek kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırıyor. Başvuru yapmak isteyenler için birkaç seçenek mevcut:

Ziraat Mobil Uygulaması: Mevcut müşteriler uygulamaya giriş yaptıktan sonra birkaç adımda kredi başvurusunu tamamlayabiliyor.

Ziraat İnternet Bankacılığı: İnternete bağlanabilen her cihazdan www.ziraatbank.com.tr adresine girerek başvuru yapılabiliyor.

Ziraat Bankası ATM’leri: Fiziksel şubeye gitmeden, kartlı veya kartsız işlemler menüsünden kredi başvurusu yapılabiliyor.

Ziraat Şubeleri: Daha detaylı bilgi almak veya yüz yüze destek isteyenler doğrudan en yakın Ziraat şubesine giderek başvurusunu tamamlayabiliyor.
Tüm bu yollar üzerinden yapılan başvurular, sistem tarafından hızlı şekilde değerlendirilerek kredi sonucu birkaç dakika içerisinde kullanıcıya bildiriliyor.

Kredi Kullanım Şartları ve Uygunluk Kriterleri

Her bankacılık ürününde olduğu gibi bu kampanya kapsamında da bazı temel şartlar aranıyor. İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurabilmek için gerekenler:

18 yaşını doldurmuş olmak

Düzenli bir gelir belgesine sahip olmak

Kredi notunun başvuru için yeterli seviyede olması

Ziraat Bankası’nda bireysel müşteri kaydının bulunması

SGK kaydının aktif olması (çalışanlar için)

Emekliler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve serbest meslek sahipleri bu kampanyadan yararlanabiliyor. Her başvuru, bankanın kredi politikaları çerçevesinde tek tek değerlendirilerek onay alıyor.

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