Emeklinin beklediği haber; 14 bin 469 TL ve üzeri maaş alanlara ödenecek

1 Nisan – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra, ek olarak 2.500 TL chip-para kazanma fırsatı yakalayacaklar. ​

Emekliler için yüzleri güldürecek müjdeli haber bu kez Akbank’tan geldi. Hayat pahalılığıyla mücadele eden milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği promosyon açıklaması, nisan ayının ilk günlerinde geldi. SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara, toplamda 17.500 TL’ye varan bir ödül paketi sunuluyor. Hem nakit promosyon hem de ek chip-para avantajı içeren kampanya, emeklilere ciddi bir nefes aldıracak.

Kimler Faydalanabiliyor?

Kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emekliler yararlanabiliyor.

Promosyon Tutarları Ne Kadar?

Akbank, emekli maaşının miktarına göre kademeli bir promosyon sistemi uyguluyor:

Maaşı 10.000 TL’ye kadar olanlara: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası olanlara: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası olanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri olanlara: Tam 15.000 TL

Bu rakamlar doğrudan nakit olarak emeklinin hesabına yatırılıyor.

Ek 2.500 TL Chip-Para Sürprizi

Sadece nakit promosyonla sınırlı değil. Eğer emekli, Akbank üzerinden 5 farklı otomatik fatura ödeme talimatı verirse, fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL chip-para kazanıyor. Böylece toplam ödül 17.500 TL’ye kadar çıkıyor.

Başvuru Nereden ve Nasıl Yapılıyor?

Şubeye gitmeye gerek bile yok. Akbank Mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla dakikalar içinde başvuru yapılabiliyor. Kolay ve hızlı işlem süreciyle teknolojiye aşina olmayan emeklilerin bile rahatça başvurabileceği bir sistem oluşturulmuş.

Kaynak: Akbank Promosyon Başvuru Detayları