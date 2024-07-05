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Sosyal Yardımla Öğrencilere Ulaşım Desteği: 132 Bin Öğrenciye Destek

Sosyal Yardımla Öğrencilere Ulaşım Desteği: 132 Bin Öğrenciye Destek

Sosyal Yardımla Öğrencilere Ulaşım Desteği: 132 Bin Öğrenciye Destek

Türkiye'de sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirilen özel destek programı, eğitimlerine daha rahat devam etmelerini sağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, bu program sayesinde 132 binden fazla öğrenci şehirlerarası ulaşım giderlerini karşılayabiliyor.

Ulaşım Desteği Detayları

Program kapsamında, sosyal yardım alan hanelerdeki ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencileri yılda iki kez olmak üzere gidiş-dönüş ulaşım giderlerinden destek alabiliyor. Bakan Göktaş, bu desteğin öğrencilerin eğitim hayatlarına olumlu katkı sağladığını vurgulamıştır.

2024 Yılı İçin Belirlenen Üst Limit

2024 yılı için tek yön ulaşım desteği üst limiti 1250 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu destekle öğrencilerin daha güvenli ve rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri hedeflenmektedir. Şu ana kadar program için yaklaşık 56 milyon TL kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmıştır.

Başvuru ve Katılım Şartları

Öğrenciler veya aileleri, destek programına katılmak için ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirler. Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin her zaman yanlarında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her an desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtmiştir.

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