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SGK uzmanı müjdeyi çıtlattı! 1999 sonrasına KADEMELİ EMEKLİLİK

Türkiye'de emeklilik sistemi köklü bir dönüşümden geçerken, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için çıkarılan EYT düzenlemesi sonrasında, kapsam dışında kalan milyonlarca çalışan adeta görmezden gelindi. Şimdi gözler, "kademeli emeklilik" düzenlemesine çevrilmiş durumda.

SGK uzmanı müjdeyi çıtlattı! 1999 sonrasına KADEMELİ EMEKLİLİK

EYT kapsamına tek bir günle dahi giremeyenler, yıllarca daha fazla çalışmak zorunda kalma gerçeğiyle yüzleşince seslerini duyurmak için harekete geçti. Bu süreçte Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) çatısı altında birleşen vatandaşlar, adaletli bir geçiş sistemi talep ediyor. Talepleri net: 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için yaş ve prim gün şartlarının kademeli olarak esnetilmesi.

Kademeli Emeklilik Tablosu Hazır

EMADDER’in önerdiği yeni emeklilik modeli, çalışanların işe başlama yıllarına göre emeklilik yaşını ve prim gün sayısını belirli bir sistematiğe oturtuyor. Örneğin, 2000 yılında işe başlayan bir kadın 43 yaşında ve 6325 prim günle emekli olabilecek. Erkekler için ise bu sınır 45 yaş ve aynı prim gün sayısı olarak belirlenmiş. Bu şartlar, her yıl için kademeli olarak artarak devam ediyor.

SGK uzmanı müjdeyi çıtlattı! 1999 sonrasına KADEMELİ EMEKLİLİK

Siyasetin Radarında mı?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, SGK uzmanı Özgür Erdursun’a göre bu mesele siyasetin önümüzdeki dönem en sıcak başlıklarından biri olacak. Erdursun, “Kademeli emeklilik düzenlemesi bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme gelir” diyerek beklentileri 2028 seçim sürecine işaret ediyor.

Çalışanlar Eşitlik İstiyor

1999 sonrası işe girenler açısından bakıldığında tablo oldukça net: Aynı primi ödeyen ancak sadece birkaç gün geç sigortalı olan bir birey, EYT kapsamındaki birine kıyasla yıllarca daha geç emekli oluyor. Bu durum ise toplumun geniş bir kesiminde adalet duygusunu zedeliyor.

Sadece bir günle EYT’yi kaçırıp, 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalan binlerce kişi için kademeli emeklilik, bir lütuf değil; hak olarak görülüyor. Çalışanlar, “aynı prim, aynı emek ama farklı sonuç” diyerek bu çarpıklığın giderilmesini istiyor.

Yeni Düzenleme

Kademeli emeklilik, şu anda resmi takvimde yer almasa da toplumda giderek büyüyen bir beklentiye dönüşmüş durumda. Hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. EMADDER’in organize ettiği sosyal medya kampanyaları ve kamuoyu oluşturma çalışmaları, önümüzdeki dönemde konunun daha çok tartışılacağının sinyallerini veriyor.

SGK uzmanı müjdeyi çıtlattı! 1999 sonrasına KADEMELİ EMEKLİLİK

Adil Bir Emeklilik

1999 sonrası sigorta başlangıcı olan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçmesini bekliyor. 

Kaynak: EMADDER

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