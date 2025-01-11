GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Toki açıkladı 12 bin TL 13 bin TL daireler Haberin devamı.
Anasayfa / Dünya /

Havada cinsel ilişkiye girdiler! Sonrası daha kötü

Cinsel fanteziler, çiftlerin cinsel yaşamını farklılaştırmak ve heyecanlı hale getirmek amacıyla sıkça başvurdukları bir alan olmuştur.

Havada cinsel ilişkiye girdiler! Sonrası daha kötü

Bazı durumlarda bu fanteziler, beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Cinsel ilişkiyi farklı bir boyuta taşımak isteyen bir çiftin yaşadığı olay, bu tür fantezilerin ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne serdi.

Bir çift, cinsel ilişkiyi zirveye taşımak için paraşütle havada seks yapma fikrini denedi. Ancak bu deneyim, beklenmedik bir şekilde son buldu. Havada paraşütle cinsel ilişkiye giren çift, birbirlerine dolanırken bir kişinin paraşütü bir süre açılmadı. Bu durum, havada büyük bir mücadeleye yol açtı. Paraşütü açılmayan kişi, zorlu bir mücadelenin ardından karaya indikten sonra burnunun kanadığını fark etti. Hastaneye kaldırılan kişi, röntgen sonucu burnunun kırıldığını öğrendi.

Olay sonrasında çift, yaşadıkları deneyimi şu sözlerle yorumladı: "Biz adrenalin bağımlısı bir çifttik. Cinsel hayatımızda da her zaman heyecan ve farklılık arıyoruz. Bu deneyimi ilginç bulduk, ama burnumun nasıl kırıldığını anlayamadım. Yine de, bu adrenalin çok heyecan vericiydi." Leslie ise, "Onu yerde gördüğümde, ilk başta öldüğünü düşündüm. Burnuna tampon koyarak kanamasını durdurduk ve hemen hastaneye gittik. Burun kırığı ile atlattık, ama daha da kötü olabilirdi. Seks konusunda çok aktifim, yeni deneyimler keşfetmeyi seviyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Bu olay, cinsel fantezilerin bazen tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Yaşanan bu deneyim, TLC kanalında yayımlanan "Sex Sent Me to the ER" adlı reality şovunda canlandırıldı ve izleyicilerle paylaşıldı.

Kaynak: TLC Kanalı

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin