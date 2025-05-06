İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok

7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'den itibaren başlayacak kesinti, 10 saat sürecek. İşte su verilemeyecek mahallelerin listesi…



Neden Su Kesintisi Uygulanacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Mayıs 2025’te yaptığı resmi açıklamayla Silahtar Terfi Merkezi çıkışındaki isale hattında vana ve debimetre montajı yapılacağını bildirdi. Bu teknik bakım ve yenileme çalışmaları sırasında bazı bölgelere geçici süreyle su verilemeyecek.

📍 Kesinti, bakım çalışmalarının güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla planlandı.

Su Kesintisi Ne Zaman Başlayacak?

📆 Tarih: 7 Mayıs 2025, Çarşamba

🕗 Saat: 20.00

🕙 Süre: 10 saat

🔄 Normalleşme: 8 Mayıs sabah saatlerinden itibaren

Bu süre zarfında su kesintisinin yaşanacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların önlem alması önem taşıyor.



Su Kesintisinden Hangi Mahalleler Etkilenecek?

İSKİ tarafından yayınlanan listeye göre kesintiden etkilenecek mahalleler ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

🔹 Gaziosmanpaşa

Bağlarbaşı

Şemsipaşa

Hürriyet

Fevzi Çakmak

Kazım Karabekir

Yeni Mahalle

Karayolları

Mevlana

Barbaros Hayrettin Paşa

Karadeniz

🔹 Eyüpsultan

Esentepe

Sakarya

Karadolap

Alibeyköy

Yeşilpınar

Akşemsettin

Çırçır

🔹 Sultangazi

Yıl

Yunus Emre

Zübeyde Hanım

KAYNAK: İSKİ