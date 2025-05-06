GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok

İSKİ Silahtar Terfi Merkezi’nde yapılacak teknik çalışmalar nedeniyle İstanbul’un üç ilçesinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok

7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'den itibaren başlayacak kesinti, 10 saat sürecek. İşte su verilemeyecek mahallelerin listesi…


Neden Su Kesintisi Uygulanacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Mayıs 2025’te yaptığı resmi açıklamayla Silahtar Terfi Merkezi çıkışındaki isale hattında vana ve debimetre montajı yapılacağını bildirdi. Bu teknik bakım ve yenileme çalışmaları sırasında bazı bölgelere geçici süreyle su verilemeyecek.

📍 Kesinti, bakım çalışmalarının güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi amacıyla planlandı.

Su Kesintisi Ne Zaman Başlayacak?

📆 Tarih: 7 Mayıs 2025, Çarşamba

🕗 Saat: 20.00

🕙 Süre: 10 saat

🔄 Normalleşme: 8 Mayıs sabah saatlerinden itibaren

Bu süre zarfında su kesintisinin yaşanacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların önlem alması önem taşıyor.


Su Kesintisinden Hangi Mahalleler Etkilenecek?

İSKİ tarafından yayınlanan listeye göre kesintiden etkilenecek mahalleler ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

🔹 Gaziosmanpaşa

Bağlarbaşı
Şemsipaşa
Hürriyet
Fevzi Çakmak
Kazım Karabekir
Yeni Mahalle
Karayolları
Mevlana
Barbaros Hayrettin Paşa
Karadeniz

🔹 Eyüpsultan

Esentepe
Sakarya
Karadolap
Alibeyköy
Yeşilpınar
Akşemsettin
Çırçır

🔹 Sultangazi

Yıl
Yunus Emre
Zübeyde Hanım

KAYNAK: İSKİ 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Gram Altın gece yarısı yeniden yükselişe geçti! Altın neden yükseliyor Gram Altın gece yarısı yeniden yükselişe geçti! Altın neden yükseliyor
SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi
TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı
Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması
Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı
4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı
SON HABERLER
KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? KOSGEB girişimcilik belgesi nedir, nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV SsangYong rakiplerine gözdağı verdi; 1.691.250 TL’ye sıfır SUV
4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı 4 aylık zam farkı belli oldu; İşte Temmuz'daki en düşük emekli maaşı
Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı Ziraat Bankası aylık 23.172 TL taksitle 4 milyon TL vermeye başladı
İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi'de oturanlar dikkat; 10 saat yok
TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı TEB, İş Bankası, Ziraat Bankası emekli promosyonuna damping yaptı
İŞKUR çöktü mü, nasıl girilir? “The Service is Unavailable” hatası ne anlama geliyor, nasıl çözülür? İŞKUR çöktü mü, nasıl girilir? “The Service is Unavailable” hatası ne anlama geliyor, nasıl çözülür?
O ülkeler savaşa hazırlanıyor; Harekete geçtiler O ülkeler savaşa hazırlanıyor; Harekete geçtiler