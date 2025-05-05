Gram Altın gece yarısı yeniden yükselişe geçti! Altın neden yükseliyor

Altın yatırımcısı için kritik bir haftaya girildi. Geçtiğimiz günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, 5 Mayıs 2025 itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi. Özellikle ons altının 3.258 dolara ulaşmasıyla birlikte iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket gözlemleniyor.

ABD Merkez Bankası Kararı Öncesi Piyasa Temkinli

Piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED)’in bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Çarşamba akşamı duyurulması beklenen karar öncesinde, yatırımcıların güvenli liman talebini artırması altın fiyatlarını destekledi. Analistler, FED’in faizi sabit tutmasını bekliyor. Ancak bu ihtimale rağmen kısa vadede altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

6 Mayıs 2025 Güncel Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da güne başlayan altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 4.135 TL

Çeyrek altın: 6.745 TL

Yarım altın: 13.479 TL

Tam altın: 26.788 TL

Analistlerden Kısa Vadeli Uyarı

Ekonomi uzmanları, yatırımcılara özellikle FED kararı öncesi kısa vadeli al-sat hareketlerinden uzak durulması yönünde uyarılarda bulunuyor. Orta ve uzun vadede altının güvenli liman olma özelliğini koruduğu vurgulanırken, kar realizasyonlarının artabileceği belirtiliyor.

Altın neden yükseliyor?

Altın, haftaya yükselişle başlarken, yatırımcıların gözü FED’in vereceği sinyallere çevrilmiş durumda. Faiz kararı sonrası piyasada sert dalgalanmalar yaşanabilir. Bu nedenle yatırımcıların temkinli adım atmaları büyük önem taşıyor.