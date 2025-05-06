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O ülkeler savaşa hazırlanıyor; Harekete geçtiler

Almanya’dan sonra bu kez İngiltere! Avrupa’da artan savaş hazırlıkları dikkat çekiyor.

O ülkeler savaşa hazırlanıyor; Harekete geçtiler

İngiliz hükümeti olası bir Rusya saldırısına karşı 20 yıllık acil durum planını güncelleme kararı aldı. Savaş senaryoları, siber saldırılar ve kraliyet güvenliği masada.

Avrupa’da Savaş Hazırlıkları Hız Kazanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Avrupa'da güvenlik endişeleri tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’yla olan gerilimli ilişkileri daha da körüklemesiyle birlikte, ülkeler savunma politikalarını gözden geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Almanya, orduya yapılacak büyük yatırım kararını açıkladı. Şimdi ise sırada İngiltere var.

İngiltere, Rus Tehdidine Karşı Alarmda

İngiliz hükümeti, Rusya'nın olası bir saldırısına karşı gizli hazırlıklara başladı. The Telegraph’ın aktardığına göre, İngiliz yetkililere 20 yıllık "Vatanı Savunma Planı"nı güncellemeleri talimatı verildi. Bu kapsamda savaş ilanına verilecek tepkiler, kaynak stoklama, kraliyet üyeleri ve kabinenin korunması gibi başlıklar ele alınıyor. 📌 İlk kez siber saldırılar da planlara dahil ediliyor.


İngiliz Savunma Sistemi Yetersiz mi?

İngiliz savunma yetkilileri, ülkenin mevcut savunma kapasitesinin yetersiz kaldığını vurguluyor. Özellikle hava savunma sistemlerinin zayıf olduğu ve nükleer santraller, yakıt istasyonları gibi altyapı tesislerinin büyük risk taşıdığı belirtiliyor.

📊 Geçtiğimiz ay yayınlanan bir analizde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısı İngiltere'ye yapılsaydı sonuçların yıkıcı olacağı açıklandı.


Yeni Plan Neleri Kapsıyor?

Yeni strateji, olası füze saldırıları, nükleer tehditler ve siber saldırı senaryolarını içeriyor. Ayrıca, savaş ilanı durumunda başbakan ve bakanların nasıl hareket edeceği, hangi durumlarda sığınaklara geçileceği gibi detaylar da planda yer alıyor.

🔐 İngiltere'nin kendi “Demir Kubbe” hava savunma sistemini kurma gerekliliği ciddi şekilde tartışılıyor.


Avrupa Nereye Gidiyor?

Almanya'nın ardından İngiltere’nin de askeri hazırlıklarını artırması, Avrupa’da yeni bir güvenlik paradigmasına geçişin sinyallerini veriyor. Tüm bu gelişmeler, savaş olasılığına karşı kıtanın her geçen gün daha organize ve hazırlıklı hale geldiğini gösteriyor.

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