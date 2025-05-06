SSK girişi 1990-2010 arası olana gün doğdu! Erken emeklilik 2160 ve 3600 günle geldi

SGK'nın geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalar, özellikle SSK girişi 1990 ile 2010 yılları arasında olanları yakından ilgilendiriyor. Açıklamalara göre bazı şartları taşıyan vatandaşlar, 2160 gün ya da 3600 gün primle erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

3600 Günle Kısmi Emeklilik Şansı 👥

SGK, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan çalışanlara, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı tanıyor. Bu imkân, yaş şartı tamamlandığında devreye giriyor. Örneğin; kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduranlar bu hakka başvurabiliyor. Böylece uzun yıllar çalışmak zorunda kalmadan, belirli koşulları sağlayanlar emekliliğe adım atabiliyor.

Engelli Çalışanlara Yaş Şartsız Emeklilik ♿

Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan sigortalılar için SGK, yaş şartı aramadan erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer çalışan, en az 3600 gün prim ödemişse ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuşsa, bu imkândan yararlanabiliyor. Üstelik engel durumu resmi sağlık raporuyla belgelenirse, SSK başlangıç tarihi ne olursa olsun erken emeklilik hakkı doğuyor.

Anneler İçin 2160 Günlük Borçlanma Hakkı 👩‍👧‍👦

Çocuk sahibi kadınlar da erken emeklilik fırsatından faydalanabiliyor. SGK, üç çocuğa kadar toplam 2160 gün borçlanma hakkı tanıyor. Bu hak, kadın çalışanların hem prim gününü tamamlamasına hem de emeklilik yaşını öne çekmesine yardımcı oluyor. Böylece çocuk sahibi olan anneler için, iş yaşamı ile aile yaşamı arasında daha dengeli bir geçiş mümkün hâle geliyor.

Askerlik Süresiyle Yaş Şartı Geriye Çekilebiliyor 🎖️

Erkek çalışanlar için önemli bir diğer avantaj da askerlik borçlanması. Eğer sigorta girişi askerlikten sonra yapılmışsa, askerlik süresi kadar erken emekli olma imkânı doğabiliyor. Bu sayede hem prim günü kazanılıyor hem de emeklilik yaşı geriye çekilebiliyor.

Malulen Emeklilik İçin Sağlık Raporu Yeterli 📋

SGK, iş gücünün yüzde 60’ını kaybetmiş çalışanlara malulen emeklilik hakkı sunuyor. Bu durumda yaş şartı aranmazken, en az 1800 gün prim ödemesi ve resmî sağlık kurulu raporu gerekiyor. Bu hak, özellikle kronik hastalık yaşayanlar için büyük bir sosyal güvence oluşturuyor.

Kaynak: SGK