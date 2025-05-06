İŞKUR çöktü mü, nasıl girilir? “The Service is Unavailable” hatası ne anlama geliyor, nasıl çözülür?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı işçi alımı ilanı heyecan yarattı. Başvurular, 5 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde İŞKUR üzerinden başladı. Ancak ilanın yayına girmesiyle birlikte yüz binlerce kişi İŞKUR sistemine yöneldi. Bu yoğunluk nedeniyle birçok kullanıcı “The service is unavailable” hatasıyla karşılaştı.

👥 Özellikle temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sağlık teknisyeni ve teknikeri gibi pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar siteye erişimde sorun yaşıyor.



“The Service is Unavailable” Hatası Nedir?

Bu hata, sistemin aşırı yüklenme nedeniyle geçici olarak cevap veremediği durumlarda ortaya çıkar. Yani İŞKUR sunucuları, çok sayıda eş zamanlı bağlantıyı işleyemediğinde bu hata mesajını verir.

⚠️ Hatanın temel nedeni: Yüksek trafik yoğunluğu.



Hata Nasıl Giderilir?

Sayfayı yenileyin: Yoğunluk azaldığında sistem kendini toparlayabilir.

Farklı saatlerde tekrar deneyin: Özellikle gece veya sabah erken saatler daha az yoğundur.

Tarayıcı önbelleğini temizleyin: Eski çerezler bağlantı sorununa neden olabilir.

Mobil uygulamadan deneyin: Mobil İŞKUR uygulaması bazen daha az yoğunlukla çalışabilir.

🔄 Genellikle bu tür hatalar birkaç saat içinde sistem yoğunluğu düştüğünde otomatik olarak çözülür.



Sağlık Bakanlığı 2025 Personel Alım Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Başvurular için KPSS şartı aranmıyor ve kura yöntemi ile alım yapılacak. Alımlar şu kadrolar için geçerli:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Sağlık Teknikeri

Sağlık Teknisyeni

Odyolog

Dil ve Konuşma Terapisti (KPSS ile)

📺 Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalında canlı yayınla gerçekleştirilecek.



Adaylar Ne Yapmalı?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, sistem erişimi sağlanana kadar panik yapmamalı. İŞKUR’un sistemi, yoğunluk azaldığında tekrar erişime açılacaktır. Ayrıca başvurular için belirlenen tarih aralığı 5 gün olduğu için sistem rahatladığında işlemler rahatlıkla yapılabilir.

📌 Son başvuru tarihi: 9 Mayıs 2025.