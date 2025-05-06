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Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması

İstanbul’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremler, kent genelinde paniğe yol açtı.

Marmara'da garip gelişme; Onlarca kaç büyük olacak! Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem açıklaması

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu depremlerin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Marmara'daki sismik hareketlilik dikkat çekerken, odağın Silivri'den Büyükçekmece'ye kaydığı ifade edildi.

Gerginlik Hızla Boşaldı 💥🕰️

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, “Depremin gerginliği bir gün içinde boşaldı,” dedi. Ayrıca, odak noktasının batıya doğru Marmara Ereğlisi'ne yöneldiğini belirtti. Bu durumun, beklenen gerginlik aktarım sürecine uygun olduğunu da ekledi.

Silivri-Büyükçekmece Hattında Hareketlilik 📈📍

Dün Silivri'de yoğunlaşan depremcikler bugün Büyükçekmece üzerinden Marmara Ereğlisi'ne dizilmeye başladı. Prof. Ercan, bu gelişmenin normal seyrin bir parçası olduğunu vurguladı. Gerginlik doğuya kaydığı için bölgede sıklaşan küçük sarsıntılar, aslında enerji boşalmasının göstergesi olabilir.

Büyük Deprem Uyarısı: 2045-2075 Arası Bekleniyor 📆🧭

Ercan, 6.2'lik depremin, Trakya kolunda beklenen M7.0-M7.2 büyüklüğündeki büyük depremin bir ön uyarısı olabileceğini söyledi. Bu büyük depremin 22 kat daha fazla sarsıntı oluşturabileceğini vurgulayan Ercan, kırığın 7-13 km derinlikte oluşacağını belirtti. Kendi çalışmalarına göre bu büyüklükteki bir depremin henüz erken olduğunu, en muhtemel periyodun 2045-2075 yılları arası olduğunu söyledi.

Evinize Dönmeden Önce Bunlara Dikkat Edin 🏠🔎

Ev sahiplerine yönelik tavsiyelerde bulunan Ercan, binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar yoksa ve kolon, kiriş gibi yapılarda çatlak görülmüyorsa, evlere dönmenin mümkün olduğunu belirtti. Ancak, bu kararın uzmanlarca kontrol edildikten sonra alınması gerektiğini özellikle vurguladı.

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